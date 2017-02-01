Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»

Киев, , 12:29 — REGNUM В ночь с 31 января на 1 февраля на Донетчине активные боевые действия шли на Донецком и Мариупольском направлениях. Из-за интенсивных обстрелов идет эвакуация населения Авдеевки (под контролем Украины) и Донецка (под контролем ДНР). Об этом сообщает ДАН со ссылкой на источники в силовых ведомствах ДНР, ЛНР и пресс-служба штаба АТО, передает ИА REGNUM.

«Мы начали эвакуацию жителей северных районов Донецка. По просьбам местного населения, желающего выехать из зоны обстрелов, сотрудниками МЧС производится спасательная операция», — сказали в пресс-службе МЧС ДНР.

По данным ведомства, вывезено 12 человек. В ближайшее время отправки ожидают еще примерно такое же количество граждан. Они будут переправлены в безопасное место.

В то же время, по данным оперативного командования ДНР, за минувшие сутки украинские войска более 3 тыс. раз нарушили режим прекращения огня, применив РСЗО «Град» (490 раз), минометы — 842 раза, танки — шесть раз, БМП — 83, ЗУ, РПГ, АГС и стрелковое оружие — 756 раз.

«За прошедшие сутки преступные силы Украины 3016 раз нарушили режим прекращения огня… Около 22:00 ВСУ открыли огонь по селу Спартак из реактивных систем залпового огня «Град», — рассказал источник.

По данным командования ДНР на 10.00 на Донетчине в результате ведения боевых действий погибли двое мирных жителей, еще два человека получили ранения. «За прошедшие сутки в Макеевке и Донецке двое мирных жителей погибли», — сказал источник в военном ведомстве ДНР, уточнив, что погибшие — женщины, жительницы Донецка и Макеевки.

Также в Донецке, Макеевке, Горловке и на юге ДНР было повреждено более 40 домов и один детский сад. «В результате обстрелов зафиксировано более 40 повреждений домов. Имеются адреса по разрушениям в Киевском районе Донецка — это более 15, в Куйбышевском — более пяти, в Макеевке повреждены 12 домов и детский сад №29, в селе Ленинское Новоазовского района повреждены два дома, несколько домов повреждены на западной окраине Донецка и в поселках Зайцево и Гольма», — перечислил представитель командования.

Накануне под массированный артиллерийский обстрел в Киевском районе Донецка попала группа российских и республиканских журналистов, ранения получили корреспондент ДАН и оператор телеканала Life.

При этом командование ДНР фиксирует большие потери в рядах ВСУ. «За сутки противник потерял убитыми 93 военнослужащих. Счет раненых идет на сотни», — рассказал представитель командования.

Источник добавил, что с целью размещения раненых, Украина эвакуирует пациентов из больниц Авдеевки, Константиновки и Селидово (Донетчина, под контролем ВСУ). «По периметру больниц выставлена охрана из военнослужащих. Санитарные части ВСУ не справляются с эвакуацией покалеченных бойцов. К вывозу тел привлечены украинские волонтерские организации», — добавил источник.

Из-за боевых действий приостановлена подача воды в Донецк и Червоногвардейский район Макеевки (Донетчина, под контролем ДНР). Пресс-служба Коммунального предприятия «Вода Донбасса» проинформировала, что Верхнекальмиусская станция обесточена в результате обстрела.

«Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью», — сказали на предприятии. Кроме того, работники Донецкой фильтровальной станции, которая находится в зоне боевых действий под Авдеевкой, эвакуированы. «Боевые действия в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) не прекращаются. С большим трудом удалось эвакуировать сменный персонал», — говорится в сообщении.

На Луганщине сохраняется относительно спокойная военная обстановка. Народная милиция ЛНР зафиксировала восемь обстрелов со стороны украинских войск из 152 мм артиллерии, БМП, 82 и 120-мм минометов.

Так, под обстрел попали позиции армии ЛНР в г. Первомайск, селах Логвиново, Калиновка, Калиново, Сокольники, Смелое и пос. Мироновский. При этом командование ЛНР не сообщает о жертвах среди мирного населения.

В свою очередь пресс-центр штаба АТО сообщает, что войска ДНР и ЛНР ведут интенсивный артиллерийский огонь по всему фронту. В результате боев один военнослужащий погиб, девять бойцов ВСУ получили ранения.

«Всего зафиксировано 86 обстрелов. Один наш военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы», — говорится в сообщении.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется на Донецком направлении, где не стихают обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки. «Противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении. Отмечается, что ночью ВС ДНР совершили попытку штурма позиций ВСУ в Авдеевке. «…войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противник остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется», — проинформировали в штабе.

На Мариупольском направлении (Водяное, Павлополь, Талаковка и Бердянское) позиции ВСУ были обстреляны из 122-мм артиллерии ВС ДНР. При этом под огонь из 120-мм минометов ДНР попали украинские войска в Новогригорьевке, Красногоровке, Павлополе, Талаковке и Новотроицком.

Также штаб АТО информирует, что на Луганском направлении (в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки) ВС ЛНР неоднократно вели огонь по позициям ВСУ из 152-мм и 122-мм артиллерии, 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Покровский отдел полиции Донетчины (украинский) сообщает о ранении одного мирного жителя Авдеевки и разрушении до 10 домов по ул. Тургенева, Металлургов (бывшая Красноармейская), Колосова и Заводской.

«По улице Металлургов, ранен 63-летний мужчина. У него осколочное ранение бедра, минно-взрывная травма. Пострадавший доставлен в местную больницу… Полицейские продолжают документировать последствия артударов и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается», — говорится в сообщении. Факт квалифицирован по статье 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины. Всего, по данным полиции, за четверо суток в Авдеевке ранены шесть мирных жителей, повреждены 26 домов.

Накануне в Авдеевке сотрудники Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам (ГСЧС) в Донецкой области и волонтеры начали составлять списки людей, желающих покинуть город. «Эвакуацию планируется начать примерно в восемь часов утра», — сообщали в ГСЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29−31 января на Донецком направлении подразделения ВСУ захватили стратегические позиции ВС ДНР под Донецком и Авдеевкой. Украинским войскам удалось закрепиться под поселком Спартак (в пригороде Донецка) также военным удалось перейти трассу «Донецк-Горловка» в районе Царского села.

Напомним, 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).