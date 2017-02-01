Санкт-Петербург, 1 февраля, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Петербургский парламент принял в первом чтении законопроект, запрещающий депутатам встречаться с избирателями на улицах, не спрашивая разрешения у Смольного, передает корреспондент ИА REGNUM. Так парламентское большинство отреагировало на массовую встречу граждан с депутатами, которая прошла 28 января на Марсовом поле в знак протеста против передачи Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви.

Встреча депутатов с избирателями на Марсовом поле, 28.01.17

По словам руководителя фракции «Единой России» в Заксобрании Петербурга Александра Тетердинко, эта акция «попирает федеральное законодательство». В связи с этим законопроект вносит поправки в городские законы о статусе депутата и об организации МСУ. После их утверждения все депутатские встречи, ныне не требующие согласования, должны будут организовываться в соответствии с нормами федерального закона о митингах.

«Мы наконец-то у нас в городе установим законность», — заявил Тетердинко.

Напомним, Смольный отказал организаторам в проведении митинга на Марсовом поле 28 января, сославшись на то, что активисты «Национально-освободительного движения» (НОД) успели подать заявку на то же время и то же место раньше, чем депутаты. Тогда со стороны противников передачи собора было решено прибегнуть к формату «гайд-парка», когда власти следует просто уведомить о готовящейся акции, но городская администрация нашла способ отказать, так как, по данным комитета по законности и правопорядку, на 28 января на 13:00 было подано слишком много заявок от различных организаций, которые планировали выступить за передачу Исаакия РПЦ, и всем места на площади не хватит.

В итоге, 28 января на Марсово поле на все акции пришли, по официальным данным, порядка двух тысяч человек, среди которых, по оценке корреспондента ИА REGNUM, активистов НОД и православного движения «Сорок сороков» было не более трех десятков.

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«Конечно же, вы создаете препятствие для встреч с избирателями, — обратился «яблочник» Борис Вишневский к авторам законопроекта. — Обязательно настанет время, когда вас в этом зале будет не большинство, а меньшинство. Тогда вы вспомните, какой закон вы провели и что вам нужны будут встречи с избирателями, которые вам не будут согласовывать, и вы горько пожалеете. Правда, большинство из вас к тому времени успеет перетечь в очередное большинство».

Вишневский подчеркнул, что сотрудники полиции не предъявили ни одной претензии к субботнему мероприятию на Марсовом поле. «Все, кто роет другому яму, попадает в нее сам», — добавил «яблочник».

Еще один участник встречи на Марсовом поле, депутат от «Партии роста» Максим Резник, вспомнил с парламентской трибуны, как публично указывал на заслуги спикера, единоросса Вячеслава Макарова, в сохранении «профессионального парламента в Петербурге».

«То, что происходит, ведет к депрофессионализации парламента. Превращать профессиональный парламент в казарму неправильно, это во вред делу. Не знаю, почему это происходит, меня это очень удручает», — сказал Резник. Он также употребил слово «фарисей» в отношении Александра Тетердинко и заявил, что у того нет права определять, «у кого есть вера в душе, а у кого нет».

«Это абсолютно репрессивные меры. Раздражение от того, что не получилось сорвать мероприятие, выливается в такую форму. Если вы так уверены, что вас большинство, то не бойтесь референдума по мосту Кадырова, по Исаакиевскому собору. Что ж вы жалкую кучку маргиналов обкладываете своими законопроектами, абсолютно мешая парламентской оппозиции нормально работать?» — заметил Резник.

Руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева, также выступавшая на субботней акции, считает, что именно авторы законопроекта сеют межрелигиозную рознь, когда называют пришедших на акцию «бесами, анархистами и представителями ЛГБТ-сообщества».

В результате, за документ проголосовали 39 депутатов, семеро высказались против. Поправки можно внести до конца дня 1 февраля. Лидер фракции единороссов Александр Тетердинко заключил, что таким образом власть «прикрывает лазейку», которой успешно позволяла пользоваться оппозиционерам, но на которую более невозможно «смотреть сквозь пальцы».

«Мы этот закон принимать не хотели, думали, что в таком интеллигентном городе, как Петербург, умеют уважать права и свободы других граждан, отстаивать межконфессиональное согласие. Но когда вы собрали фактически митинг под видом встречи с избирателями под стенами Исаакиевского собора в середине января, власть стерпела, вас не разгоняли, вам не мешали. Собрали митинг несогласованный на Марсовом поле — мы тоже стерпели, не разгоняли и не мешали. Но в субботу была устроена безобразнейшая акция внутри самого собора во время богослужения. Вы нам под видом встреч с избирателями майдан устроите!» — заявил Тетердинко.