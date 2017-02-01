Душанбе, 1 февраля, 2017, 11:33 — ИА Регнум. «Таджикская сторона надеется на всемерную поддержку партнеров по развитию в ликвидации последствий стихийных бедствий», — обращение с такими словами опубликовало Министерство иностранных дел Таджикистана на своем официальном сайте.

Alpinist.biz Сход лавины

Внешнеполитическое ведомство сообщает об аномальных погодных условиях в стране и выпадении осадков в виде дождя и снега в горных районах на 140% — 170% выше нормы. Причем такая ситуация, по данным синоптиков, сохранится и в феврале. Кроме того, МИД напоминает о том, что такое метеорологическое состояние, как правило, сопровождается стихийными бедствиями, связанными с водой. Таким образом, на весь зимне-весенне-летний период под угрозой схода лавин, оползней, а также паводков и других стихийных бедствий окажется большинство населенных пунктов и дорог в горных районах этой среднеазиатской страны.

«Спасательные и профилактические мероприятия требуют огромных финансовых средств. В первую очередь требуется соответствующая техника и оборудование, строительные материалы, горюче-смазочные материалы, продовольственные товары, медикаменты и медицинское оборудование, строительство галерей, лавино‑ и селезащитных сооружений, а также проведение берегоукрепительных мероприятий», — говорится в обращении.

Напомним, что 28 и 29 января 2017 года в ряде горных районов Таджикистана сошли более 60 снежных лавин, в результате чего погибли семеро местных жителей. Спасательные службы эвакуировали более 800 человек и 200 автомобилей. Для расчистки дорог применяется специальная техника. Однако опасность схода все еще сохраняется. Население призывают отказаться от походов в горы и проезда по опасным участкам.

Накануне, 31 января, была открыта автотрасса «Душанбе — Ходжент», соединяющая столицу и юг Таджикистана. Для движения по ней введен специальный режим: из Ходжента в Душанбе движение разрешено по нечетным дням, а в противоположном направлении — по четным.