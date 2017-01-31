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Восстановлено движение на автотрассе, соединяющей север и юг Таджикистана

Происшествия
Введен специальный график проезда

Душанбе, 31 января 2017, 12:24 — REGNUM  Восстановлено движение по автодороге «Душанбе — Ходжент», которая соединяет столицу Таджикистана с севером страны. Об этом сегодня, 31 января, пишет «Авеста» со ссылкой на пресс-секретаря компании, которая обслуживает эту автомобильную трассу, Далера Абдулло.

Однако, по его словам, Министерство транспорта республики ввело специальный график движения: из Душанбе в Ходжент автомобилям разрешено движение по четным дням, в противоположном направлении — по нечетным.

«На участке с 46 по 73 километр дороги сошло более 60 лавин высотой более 10 метров. В настоящее время грузовые автомашины, застрявшие из-за схода лавин, перевезены на безопасные участки», — рассказал пресс-секретарь и отметил, что сложности создают легковые автомобили, которые их владельцы оставили на обочине дороги из-за схода лавин.

Как ранее сообщал Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана, 28 января в результате схода лавин на автотрассе «Душанбе — Ходжент» обнаружены тела пятерых погибших. Спасатели эвакуировали около 800 человек, а также 50 грузовых и 150 легковых машин. Кроме того из-за схода снега, двое погибли в Горно-Бадахшанской автономной области страны.

Спасатели предупреждают о том, что лавиноопасная обстановка в ближайшие дни сохранится в западных районах ГБАО, в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах «Душанбе — Хорог», «Душанбе — Ходжент», «Душанбе — Джиргиталь», «Хорог — Мургаб», «Хорог — Ишкашим». Население призывают отказаться от поездок через лавиноопасные участки и от походов в горы.

Читайте ранее в этом сюжете: За выходные в Таджикистане сошло около 40 снежных лавин, есть жертвы

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