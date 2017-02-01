Санкт-Петербург, 1 февраля, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Петербургский парламент утвердил обращение к силовикам с требованием проверить на нарушение закона участников акции против передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, которая состоялась в стенах самого собора 28 января, после массовой встречи граждан с депутатами на Марсовом поле, передает корреспондент ИА REGNUM. При этом саму эту встречу авторы обращения называют «несанкционированным митингом».

Акция против передачи РПЦ музея-памятника Исаакиевский собор на Марсовом поле, 28.01.17

Обращение депутатов адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, руководителю МВД Владимиру Колокольцеву и Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

«Это отвратительная акция, — сказал лидер единороссов в Заксобрании Александр Тетердинко, описывая инцидент в Исаакиевском соборе, — безусловно, врываться в действующий собор, когда там проходит служба, и устраивать там политическую акцию — это действие было направлено на то, чтобы нарушить межконфессиональное согласие».

Он обратил внимание, что участники этой акции прошли в Исаакий по льготным билетам. «Это омерзительная позиция, если это на самом деле было так, говорящая о лицемерии этих людей», — добавил он. По мнению Тетердинко, организаторов встречи с депутатами на Марсовом поле тоже «надо привлекать к соответствующей административной ответственности».

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, освещавший акцию на Марсовом поле, во время своего выступления перед собравшимися правозащитник Динар Идрисов действительно призвал всех желающих прийти в Исаакиевский собор после завершения встречи на Марсовом поле и сообщил, что раздаст им льготные билеты. Однако о содержании предстоящей акции в соборе он не распространялся.

«Яблочник» Борис Вишневский, представители Партии роста Оксана Дмитриева, Максим Резник, которые были участниками «народного схода» на Марсовом поле, призвали не смешивать две акции, а также настаивают, что на Марсовом поле состоялась лишь встреча с депутатами, без использования политической символики и звукоусиливающей техники, так как Смольный отказался согласовать митинг в пользу сохранения музея в Исаакиевском соборе. На встречу пришли около двух тысяч человек.

«С моей точки зрения, это обычный митинг, мы его считаем митингом и будем так называть», — возразил Александр Тетердинко.

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Кроме того, единороссы и ЛДПР городского Заксобрания утвердили депутатский запрос губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой и со своей стороны «провести всестороннюю проверку» и не допустить подобное впредь. В депутатском запросе речь идет о лицах, которые подняли в Исаакиевском соборе надпись «Музей — городу!». Авторы запроса сравнили эту акцию с «панк-молебном» Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Авторы запроса требуют проверить действия и сотрудников Исаакиевского собора, которые якобы поощряли описанные действия.

«Практически всё, что написано в этом постановлении, как в депутатском запросе, который вы утвердили, — это неправда, подтасовка и искажение фактов», — сказал «яблочник» Борис Вишневский. Лидер фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев заявил, что фракция поддерживает обращение к Бастрыкину, Чайке и Колокольцеву, но большинство людей «заманили» в Исаакий провокаторы, и они не собирались участвовать ни в какой акции.

«Эта акция взорвала православный мир. <…> Если бы сразу бухнулись перед Исаакиевским собором на колени, не было бы ничего», — заявил спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров.

Напомним, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора.