Новосибирск, 1 февраля, 2017, 12:12 — ИА Регнум. В составе Новосибирской области пять городских округов, 30 муниципальных районов и 455 поселений. И, естественно, не у каждого из 2 753 тысяч жителей региона есть возможность беспрепятственного доступа к библиотекам — не все села области сумели сохранить свои библиотеки, не во всех они изначально существовали, не везде есть доступ в интернет. И единственная возможность получить такой вид услуг для многих сегодня — КИБО (комплексы информационно-библиотечного обслуживания). Правда, на все районы в регионе только один такой автомобиль.

Nbrkomi.ru Мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания

Приобретен он был еще в рамках федеральной целевой программы «Культура России» в 2012 году и сегодня базируется на площадке Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ). По словам консультанта министерства культуры Новосибирской области Ольги Ковальчук, которая курирует направление «Библиотеки», КИБО активно используется. Представитель новосибирского Минтруда считает, что было бы неплохо, если бы эта целевая программа была бы пролонгирована, потому что востребованность в таких спецавтомобилях сегодня существует. Однако сразу же возникает множество вопросов.

«У нас громадная машина, которая по нашим сибирским, и не только сибирским дорогам не всегда проходит. У нее есть ограничения температурного режима, если на улице — 20 или — 25 градусов мороза, машина уже не может выезжать, поскольку там определенная техника, включая внешнюю антенну для выхода в интернет, поэтому есть определенные сложности», — пояснила ИА REGNUM Ковальчук и отметила, что новосибирские власти думали над тем, чтобы в региональную программу закладывать приобретение спецтранспорта, но для этого кто-то должен такой специализированный транспорт разрабатывать и изготавливать, к тому же из-за достаточно дорогого обслуживания не каждый район возьмет сейчас на себя содержание такого автомобиля.

«Востребованность таких комплексов высокая, потому что у нас же очень много маленьких сел, где проживает совсем небольшое количество жителей и где нет обеспеченности по библиотечному, культурно-досуговому обслуживанию. Вот в эти пункты в основном КИБО наш и выезжает. Есть определенный график посещений, и среди населения эти услуги пользуются очень большой популярностью, потому что они включают целый комплекс с выходом в интернет, правовой базой. Можно получить консультацию через интернет, поэтому спрос есть», — отмечает консультант новосибирского Минкульта.

Заместитель директора по научной и библиотечной работе НГОНБ Владимир Деев уточняет, что КИБО — по сути библиомобиль для удаленного обслуживания пользователей в районах, населенных пунктах, где стационарное библиотечное обслуживание может быть нерационально и неэффективно по экономическим причинам.

«Что собой представляет КИБО? Это машина, в которой есть определенное количество книг, которая оборудована техникой, как то компьютер, многофункциальное устройство, есть возможность копировать, распечатывать, есть возможность связи по интернету, использование электронного каталога. Правда, иногда возникают некие сбои на местах со связью. Но тем не менее вышеназванные возможности присутствуют. КИБО оборудован такими средствами для проведения мероприятий, как экран, проектор, колонки, есть генератор, который позволяет обеспечить электричество», — рассказал ИА REGNUM о технических параметрах КИБО Владимир Деев.

КИБО выезжает в четыре района Новосибирской области: Сузунский, Новосибирский, Колыванский и Маслянинский. Всего спецавтомобилем обслуживается 23 пункта. Основные услуги — выдача документов, книг.

«Это, безусловно, не очень дешевое удовольствие. Здесь есть затраты, связанные с бензином, с содержанием самого автомобиля и его техническим обслуживанием, и так далее, но, наверное, это тот самый случай, когда уходить в чистую экономику нет смысла — с точки зрения того, что без этого мы вообще лишаем людей в отдаленных населенных пунктах доступа к культурным услугам, к литературе, к фонду, к книгам хорошим и качественным, новым книгам. За счет деятельности КИБО мы обслуживаем те малочисленные населенные пункты, где содержать библиотеку и библиотекаря невозможно или нерационально», — отметил Деев.

Сейчас содержание и обслуживание КИБО оплачивается из тех средств, которые выделяются из бюджета области на финансирование. Сама покупка спецмашины была профинансирована в рамках федерального проекта из федерального бюджета. Общая стоимость такого библиомобиля составляет порядка 6 млн рублей.

«Такие проекты продолжать нужно. Проблемы библиотечного и культурного обслуживания в небольших населенных пунктах, безусловно, есть и в нашей области, и в других областях. И если это будет предусмотрено федеральной программой, то это было бы здорово. Нет у федерального бюджета денег, можно было бы, конечно, найти средства и в региональном бюджете. Может быть, не такая машина, в меньшем объеме, опять же может быть базирование не в Новосибирске, а выбрать какой-то отделенный пункт и там дать на содержание такую машину. Сможет ли содержать район такую машину? — вопрос в количестве денег, которые будут выделять из бюджета, потому что район, конечно, вряд ли, а вот если региональный бюджет или какая-то государственная программа целевая под это дело, тогда конечно», — подчеркивает Владимир Деев, но сколько машин нужно Новосибирской области, чтобы охватить все отдаленные районы, он пока точно сказать не готов. Говорит, нужно посчитать.

В то же время Ольга Ковальчук отмечает, что библиотеки меняются, и сегодня они уже не только информационные функции исполняют, но и функции просветительские и досуговые. Библиотеки внедряют много новых форм работы. Так, открываются клубы по интересам, библиотеки ориентируются на различные просветительские мероприятия. Так, в Новосибирской области работает проект «Открытый университет Сибири», сейчас он продолжен направлением «Открытый университет Сибири детям», где в рамках библиотеки специалистами в разных областях и отраслях проводятся различные просветительские мероприятия.

«Поэтому нельзя сказать, что электронная библиотека заменит обычную — никогда. Потому что электронная библиотека — это прежде всего информационная составляющая, а библиотека живая — это еще и центр общения, и центр культуры, и центр просвещения. И не только для отдаленных сел. Можно посмотреть на крупные библиотеки в Новосибирске, у них посещаемость очень высокая. И на различные мероприятия люди приходят не менее активно, чем просто взять или сдать какую-то книгу, а в сельской местности тем более», — рассказала ИА REGNUM Ольга Ковальчук, подчеркнув, что положение дел в новосибирских библиотеках не сильно отличается от положения дел в библиотеках в целом по России.

«В настоящее время количество библиотек в Новосибирской области более-менее стабильно. Нет у нас повального сокращения, объединения, ликвидации. Но есть небольшие плюсы-минусы — такая ежегодная погрешность. Учитывая, что в 131-м федеральном законе появились изменения, мы тоже изменения вносим — по передаче полномочий с уровней сельских поселений библиотечного обслуживания на уровень муниципального района. Мы вносим изменения в соответствующий муниципальный закон и надеемся, что в течение 2017 года у нас те сельские библиотеки, которые сейчас в культурно-досуговых учреждениях, опять смогут войти в структуру библиотечную. Оно будет по виду деятельности более логичнее, то есть не просто сельская библиотека в культурно-досуговом учреждении, а она будет в централизованной библиотечной системе, как раз по основному виду деятельности вести свою работу. Мы считаем, что для нас это очень важно. Поэтому не могу сказать, что у нас прямо кризисная ситуация, у нас нормальная рабочая атмосфера», — считает консультант министерства культуры Новосибирской области.

По данным на апрель 2016 года, библиотечное обслуживание населения Новосибирской области осуществляли 866 библиотек, из них 504 библиотеки имели статус юридического лица и 362 библиотеки — структурные подразделения различных учреждений культуры. Из 30 муниципальных районов региона полномочия по организации библиотечного обслуживания населения закреплены (по соглашению с сельскими поселениями) в 15 муниципальных районах.

Отметим, что концепция организации мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, была разработана Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» по заказу министерства культуры России в 2009 году. КИБО — первый в России мобильный универсальный комплекс, предоставляющий широкополосный доступ в интернет из любой точки страны. Выход в интернет осуществляется посредством станции спутниковой связи, смонтированной на крыше, скорость передачи данных составляет не менее 512/2048 кБит/с (передача/прием соответственно). Также в состав комплекса входит беспроводная точка доступа стандарта WiFi 802.11 n.

Комплекс также может быть оборудован специальным подъемным устройством для обслуживания людей с ограниченными физическими возможностями. Минимальный штат обслуживающего персонала — три сотрудника: водитель, имеющий права категории «С» и обладающий навыками работы с оборудованием в составе комплекса, высококвалифицированный библиотекарь и методист, формирующий программу работы КИБО.

Читайте также: За пять лет число библиотек в Новосибирской области уменьшилось на 373