Волгоград, 1 февраля, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Узнать мнение волгоградцев о принятом депутатами социальном кодексе, а также необходимости установить мораторий на выплаты по капремонту местные коммунисты в ближайшее время не смогут. Референдум, на который представители областного отделения КПРФ намеревались вынести эти вопросы, пока не состоится. Такое решение сначала принял областной избирком, отказав партийцам в регистрации инициативной группы по проведению референдума, а затем точку в этом вопросе поставил суд. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной избирательной комиссии 1 февраля, Волгоградский областной суд счел неубедительными доводы уполномоченного представителя волгоградского обкома КПРФ Александра Керина и в удовлетворении иска о признании незаконным постановления облизбиркома отказал.

Kprf.ru Агитация

В качестве доводов в свою пользу Керин привел тот факт, что он не был официально приглашен на заседание избиркома. Однако, как пояснила зампредседателя ИКВО Юлия Чернышкова, такая обязанность возникает у комиссии только со дня регистрации инициативной группы, а она так и не была зарегистрирована.

Также по теме: В Астрахани и Волгограде коммунисты и «Парнас» настаивают на референдумах

Быть или не быть: Волгоградские депутаты решат судьбу референдума КПРФ

Как сообщало ИА REGNUM, местные коммунисты намерены вынести на всенародного голосование ряд вопросов — об отмене закона о «Социальном кодексе Волгоградской области», об установлении моратория на выплаты по капремонту, о запрете реализации проекта по добыче никеля в Прихоперье, также предложение о том, чтобы ввести регулирование цен на товары первой необходимости. Зарегистрироваться инициативную группу по проведению плебисцита коммунисты пытаются с весны прошлого года — в марте было подано соответствующее ходатайство в областной избирком. Однако партийцы получили отказ из-за нарушений, допущенных при оформлении документов. В апреле волгоградский обком КПРФ обжаловал это решение ИКВО в суде. 5 мая Волгоградский областной суд частично удовлетворил иск, где признал незаконным постановление избирательной комиссии. В свою очередь избирком направил ответную апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.

5 декабря 2016 года избирательная комиссия Волгоградской области отказала в регистрации местным коммунистам в регистрации инициативной группы по проведению референдума Волгоградской области. Такое решение было принято на основании постановления Волгоградской областной думы — региональные парламентарии признали вопросы, предложенные партийцами, не отвечающими требованиям избирательного законодательства.