Швеция, 31 января, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Городской совет Карлсхамна большинством голосом одобрил передачу в аренду местного порта компании Nord Stream — 2, сообщает сегодня, 31 января, Dagens Nyheter.

Порт Карлсхамна

Планируется, что в шведском порту будут хранить трубы во время строительства второй нитки «Северного потока». Накануне вечером министр иностранных дел Маргот Валльстрём созвала пресс-конференцию, на которой заявила, что правительство королевства больше не видит угрозы национальной безопасности, если порт будет сдан в аренду российской компании. В правительстве отмечают, что для повышения безопасности были приняты дополнительные меры. Формально окончательное решение по сделке принимает местная администрация.

Напомним, противники проекта, в числе которых и главнокомандующий Микаэль Бюден, уверены, что, получив доступ к шведским портам — «стратегическим объектам», Кремль сможет угрожать стране.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Готланда ранее отказались сдавать в аренду Nord Stream — 2 порт Слите, аргументировав решение соображениями безопасности. Согласно предварительным расчетам, сделка по аренде морских гаваней могла бы принести в бюджет Готланда 60 млн шведских крон ($ 6,5 млн), в казну Карлсхамна — 100 млн крон ($11 млн).

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