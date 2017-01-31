Ростов-на-Дону, 31 января, 2017, 13:28 — ИА Регнум.



Rostov-gorod.ru Памятный указатель

В Ростове-на-Дону, как и в других 10 российских городах-организаторах мундиаля, отметили 500 дней до старта ЧМ-2018. Старт обратному отсчёту дали на площади Советов перед зданием областного правительства. Здесь установлена новая достопримечательность, сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 31 января.

Это знак-указатель с информацией о том, какое расстояние разделяет донскую столицу с 10 городами-организаторами первенства планеты. Он призван показать единение городов-организаторов в преддверии футбольных баталий. Не обошлось без ложки дёгтя. Так, на указателе допущена ошибка. В частности, согласно размещённой информации, расстояние от Ростова-на-Дону до Екатеринбурга составляет 1 тыс. 239 км. Но на самом деле расстояние от южной столицы до административного центра Уральского федерального округа и Свердловской области, по данным автомобильного портала грузоперевозок avtodispetcher.ru, превышает 2,2 тыс. км по трассе, а по прямой составляет 1 тыс. 774 км.

Но проведению праздника, как и 15-градусный мороз, это не помешало. Состоялся флэшмоб «500 дней», в рамках которого более 200 кандидатов в волонтеры от Ростовской области выстроились в цифру «500», а затем выпустили в небо светодиодные воздушные шары, символизирующие российский триколор.

Также на Дону в этот день состоялся городской фестиваль футбола под названием «Ростов. 500 дней до старта», который собрал более тысячи горожан.

ИА REGNUM напоминает, команды-участницы футбольного первенства планеты выйдут на газон «Ростов-Арены» в июне и июле 2018 года. Первая игра на берегах Дона состоится 17 июня, вторая — 20 июня, третья — 23 июня, четвертая — 26 июня и заключительная пятая (в рамках 1/8 финала) — 2 июля.

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