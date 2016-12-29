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Богатое наследство ЧМ-2018: Ростовская область получит семь футбольных арен

Экономика
Помимо «Ростов Арены» в регионе реконструируют шесть стадионов
Стадион «Олимп-2»
Иллюстрация: Fc-rostov.ru
Стадион «Олимп-2»

Ростов-на-Дону, 29 Декабря 2016, 10:48 — REGNUM  

Чемпионат мира по футболу, который в 2018 году примет и Ростовская область, оставит на Дону богатое наследство, в том числе, в виде футбольных стадионов. Так, регион получит семь спортивных объектов. Как сообщили ИА REGNUM в донском правительстве, помимо «Ростов Арены» к мундиалю будут реконструированы шесть арен. Их будут использовать как тренировочные базы футбольных команд.

Напомним, в списке тренировочных площадок значатся ростовские «Олимп-2», «Локомотив», «Спортивный клуб Армии», «Труд», таганрогский «Торпедо» и азовский спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова. Времени на то, чтобы привести их в соответствие к требованиям FIFA остается все меньше и меньше, так как матчи первенства планеты по футболу регион примет уже через 1,5 года.

Ранее по теме: К ЧМ-2018 в Ростовской области будут готовы шесть тренировочных арен

Как заявлял в 2015 году в рамках рабочего визита на Дон первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, «само наследие, по тому, что останется жителям области и города здесь, может быть, проявляется как нигде».

ИА REGNUM сообщало, что главный спортобъект Дона, на котором пройдут матчи мундиаля, с 2013 года возводит «Крокус Интернэшнл». Проект предполагает размещение на объекте во время матчей 45 тыс. зрителей. Срок завершения строительства футбольной арены — ‪25 декабря 2017 года. Специалисты неоднократно отмечали, что высокий темп работ позволяет говорить о более раннем окончании строительства, и первый матч может состояться на «Ростов Арене» уже в ноябре будущего года. Первыми поле опробуют игроки футбольной сборной России.

Также по теме: Ростов-на-Дону: футбольную арену ЧМ-2018 опробуют уже через год

Футбольные матчи ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону пройдут в июне и июле 2018 года. Первая игра состоится 17 июня, вторая — 20 июня, третья — 23 июня, четвертая — 26 июня и пятая (в рамках 1/8 финала) — 2 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ростов Арена» готова к приёму участников ЧМ-2018 и болельщиков на треть

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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