Астана, 30 января, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Спустя пять дней после спецобращения главы государства пресс-служба Назарбаева сообщила, что сегодня, 30 января, президент сделает специальное заявление в эфире республиканских телеканалов. Как и неделю назад, в социальных сетях развернулось обсуждение, чего ждать от внепланового выступления. Было даже предположение, что сайт Акорды могли взломать — с учетом новостей о хакерских нападениях на интернет-ресурсы госорганов.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Однако темой спецобращения стало ежегодное послание президента к народу Казахстана.

Нурсултан Назарбаев сообщил, что послание будет завтра, 31 января. И в этом году оно будет выпущено сразу в письменной форме.

«Завтра будет опубликовано моё ежегодное Послание народу Казахстана. Согласно действующему законодательству, президент имеет право изложить Послание устно или в письменной форме. В этом году я выбрал второй способ», — информировал население глава государства.

Президент сообщил, что послание будет посвящено экономике и модернизации.

«За четверть века мы осуществили две модернизации. Первая — это создание совершенно нового государства на принципах рыночной экономики. Вторая — реализация Стратегии-2030 и формирование столицы нашей Родины — Астаны. Казахстан развивался ускоренными темпами и вошел в число 50-ти наиболее успешных стран. Радикальное изменение технологического уклада в современном мире требует перехода к новой модели экономического роста. Поэтому моё Послание народу будет посвящено Третьей модернизации Казахстана», — анонсировал содержание документа глава государства.

Назарбаев отметил, что одним из ключевых приоритетов Третьей модернизации «станет ускоренное технологическое обновление экономики».

«Это означает создание новых перспективных отраслей на базе цифровых технологий. Принципиально важно расширение бизнес-среды и улучшение условий для массового предпринимательства. Для этого необходимо минимизировать участие государства в экономике. Следует снизить все возможные издержки для бизнеса и развивать государственно-частное партнерство. В числе звеньев будущей модели роста — агропромышленный комплекс, транспорт и логистика», — пояснил президент.

«Отдельно будет сказано о развитии рынка жилья и мерах его государственной поддержки. Образование, здравоохранение, социальная защита населения остаются нашими приоритетами», — добавил Назарбаев.

«Правительству поручается разработать Стратегический план развития до 2025 года по Третьей модернизации страны под названием «Национальная технологическая инициатива Казахстана» как ответ на вызовы современности. Перед Правительством поставлены серьезные цели и задачи, для решения которых есть все необходимые ресурсы и возможности. Все это обеспечит устойчивость экономического роста в долгосрочной перспективе. Недавно обнародован проект политической модернизации государства. Обе эти инициативы дополняют друг друга и служат долгосрочным целям развития страны», — заявил президент.

Напомним, со специальным обращением Нурсултан Назарбаев также выступил 25 января — в нем он рассказал о том, как именно в стране будет проходить конституционная реформа, предполагающая передачу части президентских полномочий парламенту и правительству.

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