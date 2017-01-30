Санкт-Петербург, 30 января, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга готов к передаче в управление футбольному клубу «Зенит». Об этом сообщили сегодня, 30 января, в городском комитете по строительству.

ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

«Документы о передаче футбольного стадиона находятся в Комитете имущественных отношений. Все права зарегистрированы. Ожидается решение ФК «Зенит», — отметили в строительном ведомстве Смольного.

Конкретные условия, на которых стадион будет передан «Зениту», пока не обнародованы. Рассматриваются варианты аренды и концессии, добавили в руководстве комстроя.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию было получено 29 декабря 2016 года. 30 декабря стадион был зарегистрирован как собственность Санкт-Петербурга в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Площадь объекта недвижимости составила 283 958,6 кв. метров.

Все работы по приспособлению «Зенит-Арены» к проведению футбольных матчей, а также все работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года.

Между правительством Санкт-Петербурга и ФК «Зенит» ранее был заключен меморандум о передаче клубу нового стадиона на Крестовском острове в аренду за 1 рубль в год.

Как предполагается, ФК «Зенит» получит арену в пользование, клуб будет поддерживать ее в надлежащем состоянии в течение 49 лет, при этом имеет право на все доходы от объекта. С одной стороны, клуб должен вложить еще около 500 млн рублей в инфраструктуру стадиона, а с другой, может заставить Смольный возместить любые расходы на устранение недостатков, допущенных при строительстве, если таковые обнаружатся. За такие условия концессионного соглашения ФК «Зенит» будет платить всего 1 рубль в год.

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Однако, как подчеркивал губернатор города Георгий Полтавченко, «конкретные условия концессионного соглашения будут рассматриваться правительством Санкт-Петербурга», если клуб «Зенит» предложит заключить такое соглашение. Однако альтернативы такому соглашению фактически не существует.