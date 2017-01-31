Москва, 31 января, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Московские власти, нарушив градостроительное законодательство, не приняв к сведению проигранные девелопером суды, тем не менее одобрили планы застройщика компании «Инград» построить на специально зарезервированном под строительство детского сада земельном участке 22-этажный дом, об этом 30 января корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово Дмитрий Барановский. Он также отметил, что данные действия ряда городских чиновников вынудили его искать управу на их действия в Следственном комитете РФ и прокуратуре города Москвы.

Ответ СКР на обращение депутата Барановского

Очередное противостояние москвичей и властей города выглядит следующим образом. В районе Северное Измайлово по адресу 11-я Парковая, д. 46 (кадастровый номер 77:03:0005011:26), планируется построить многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенным детским садом. Ранее на этом месте располагался закрытый за ненадобностью в начале 1990-х годов детский сад, позднее перепрофилированный под офисы. Участок расположен внутри квартала со сложившейся застройкой и окружен шестью жилыми домами 60-х годов постройки. Согласно проекту планировки квартала 49−50, утвержденному в 2008 году, земельный участок предназначался для строительства детского сада. Земельный участок до 2011 года принадлежал городу, и на нем планировалось построить детский сад.

Собственник здания бывшего детского сада ООО «Атиль» в 2011 году через суд добился права собственности на землю под бывшим детским садом. В 2013 году собственник участка обратился в Москомархитектуру за градостроительным планом земельного участка (ГПЗУ) для строительства офисного здания. Москомархитектура выдала ГПЗУ на строительство детского сада, отказав в выдаче ГПЗУ на строительство офисов. Тогда ООО «Атиль» обратилось в правительство Москвы с просьбой внести изменения в проект планировки квартала — заменить назначение участка с детского сада на офисное здание, но получило отказ. Это не устроило собственника, и он обратился в арбитражный суд с требованием обязать правительство Москвы изменить проект планировки квартала и выдать ГПЗУ на строительство офиса. В арбитражном суде представители правительства Москвы и Москомархитектуры доказали невозможность изменения назначения участка с детского сада на офисное здание, так как, согласно проекту планировки, на данном участке должен строиться детский сад, а оснований для изменения проекта планировки нет. Суд согласился с доводами чиновников и собственнику отказал.

Цитата из решения суда: Основываясь на п. 5 ч. 1 ст. 4 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», до принятия кодексом РФ порядке правил землепользования и застройки, разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства определяется в соответствии с проектом планировки территории, в границах которой расположены такие участки и объекты капитального строительства.

Несмотря на это, через шесть месяцев после третьего суда Москомархитектура выдала ГПЗУ на строительство на этом месте многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенным детским садом. Получается, что жилой дом взялся буквально из ниоткуда, поскольку ни в каких градостроительных документах здания таких размеров здесь строить никогда не предполагалось. Указаний на это нет ни в проекте планировки квартала, ни в Правилах землепользования и застройки города Москвы, ни в ранее выданных ГПЗУ, отмечает Барановский.

Поэтому, утверждает муниципальный депутат, раз строительство жилого дома противоречит проекту планировки квартала, вместо внесения изменений в проект планировки с последующим проведением публичных слушаний, как того требует закон, проект планировки был просто отменен Постановлением правительства Москвы за подписью мэра Сергея Собянина. Проект планировки квартала был отменен через три месяца после выдачи ГПЗУ.

«Все это свидетельствует о том, что данная застройка является незаконной. Это типичная точечная застройка — то есть не запланированная документацией по планировке территорий. Точечная застройка, разрешенная правительством Москвы в интересах частной организации, с явным грубым нарушением градостроительного законодательства, свидетельствует о коррумпированности чиновников, утвердивших проект», — убежден народный избранник.

Добавим также, что после того, как застройщик «урегулировал» юридическую сторону дела, наступило время готовить площадку под строительство. Как рассказали местные жители и подтвердил Дмитрий Барановский, 24 января на территории бывшего детского сада строители вырубили 504 дерева, большинство из которых были посажены местными жителями еще в середине 20-го века. В том числе 50-летние каштаны, липы, клены и яблоневый сад. Здание же старого детского сада снесли еще в августе 2016 года.

(В распоряжении ИА REGNUM находится весь пакет документов, на основании которых депутат совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово Дмитрий Барановский обратился в следственные органы с требованием провести проверку).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно с такой же проблемой столкнулись жители московского района Царицыно, там также в центре исторически сложившегося микрорайона, состоящего в основном из пятиэтажных зданий, власти без каких-либо разумных обоснований вознамерились построить огромный 17-этажный дом. Как пояснил координатор инициативной группы местных жителей Матвей Заславский, у застройщика отсутствует ГПЗУ, и это несмотря на то, что в адресной инвестиционной программе (АИП) данный объект значится.

«У нас есть строка в АИП, но она никак не проработана. В связи с чем местным жителям совершенно не ясна обоснованность строительства этого дома внутри сложившегося микрорайона, что косвенно уже говорит о точечной застройке», — подчеркнул активист.

Подробности читайте здесь: Точечная застройка лужковских времен вернулась в Москву