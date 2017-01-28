Анкара, 28 января, 2017, 22:06 — ИА Регнум. Великобритания в ближайшее время активизирует торговые отношения с Турцией. Об этом, как передает ВВС, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй после встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Tccb.gov.tr Тереза Мэй на переговорах с Реджепом Тайипом Эрдоганом

«Британия и Турция создадут совместную рабочую группу для подготовки почвы по развитию торговых отношений Британии после ее выхода из ЕС», — сообщила Мэй.

Отмечается, что после переговоров 2-х лидеров было объявлено о заключении финансовой сделки, суть которой в том, что Британия поможет Турции в разработке военных реактивных истребителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых было заявлено об «особых отношениях» и скором подписании сделки о свободной торговле между двумя странами.

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