«После Трампа — к Эрдогану»: Тереза Мэй направляется в Турцию

Лондон, , 03:54 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня намерена провести переговоры в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Reuters 28 января.

Согласно заявлению пресс-службы премьер-министра Великобритании, Мэй и Эрдоган «будут обсуждать обновление торговых отношений после выхода Великобритании из ЕС», и «стратегическое партнерство в области безопасности».

Отмечается, что Турция станет 13-й страной, с которой будет создана рабочая группа по торговле с Соединенным Королевством после Brexit. Великобритания является вторым по значимости торговым партнером Турции после Германии, экспорт турецких товаров в Великобританию в 2015 году составил $10,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера Тереза Мэй провела переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых было заявлено об «особых отношениях» и скором подписании сделки о свободной торговле между двумя странами. Кроме того, Мэй передала Трампу приглашение посетить Лондон от королевы Елизаветы II, которое новый американский президент принял.

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