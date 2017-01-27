Санкт-Петербург, 27 января, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказался рассматривать иск к комитету имущественных отношений (КИО) Смольного о признании незаконным распоряжения о подготовке к передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Об этом сообщил один из двадцати заявителей по иску, депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский.

Isaacy.ru Исаакиевский собор

Истцы обратили внимание на то, что РПЦ вопреки требованиям закона до сих пор не написала официальное заявление с просьбой получить в пользование Исаакиевский собор, при этом уже 30 декабря 2016 года КИО издал распоряжение на основе «письменного заявления религиозной организации Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», то есть, по мнению заявителей, на основе несуществующего документа.

Заявители намерены обжаловать отказ Василеостровского суда в рассмотрении иска.

«Определение об отказе, на наш взгляд, абсолютно незаконно и будет обжаловано. Судья пытается в этом определении единолично и за закрытыми дверями решить вопросы, которые должны рассматриваться в состязательном судебном процессе. Это вопросы о том, нарушены ли наши права, и что именно утверждается распоряжением КИО. Конечно, власть очень боится открытого судебного процесса. Но мы его добьемся», — говорит Вишневский.

Кроме того, он направил официальное обращение прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко. В документе депутат просит способствовать отмене распоряжения КИО и сообщить о принятых мерах. «Примечательно, что в определении Василеостровского суда написано, что распоряжение КИО принято «по результатам рассмотрения заявления РПЦ». То есть, суд тоже ссылается на несуществующий документ», — замечает Вишневский.

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Напомним, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ, сохранив его музейную функцию. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург останется собственником собора. Как стало известно, решение о передаче собора принял губернатор Полтавченко после личного обращения к нему патриарха Кирилла.

После этого в Петербурге развернулась общественная кампания против передачи собора. 13 января «народный сход» с требованием не допустить такого развития событий прошел на Исаакиевской площади. В интернете петиция против передачи собора набрала более 200 тыс. подписей. С критикой властей и просьбой отменить передачу собора выступили петербургские музейщики, Союз музеев России и Союз ученых Санкт-Петербурга. 28 января на Марсовом поле должна пройти акция против передачи собора в формате встречи избирателей с депутатами, который исключает использование митинговой символики и звукоусиливающей аппаратуры. Акция продлится с 13:00 до 15:00.

В настоящее время в Государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» работает 393 постоянных сотрудника, привлекаются и около ста внештатных экскурсоводов. По словам директора ГМП Николая Бурова, с получением нового статуса музей в прежнем виде прекращает свое существование.