Волгоград, 27 января, 2017, 14:33 — ИА Регнум. В Южном федеральном округе, за исключением Крыма и Симферополя, аэропорты есть в каждом областном центре, население которого превышает 1 млн человек. Это Волгоград, Астрахань и Ростов-на-Дону. В Адыгее и Калмыкии своих воздушных гаваней нет, а вот в Краснодарском крае их целых четыре. Все аэропорты, кроме Геленджика, имеют статут международных.

Аэропортволгоград.рф Самолет

За последние годы крупных ЧП и резонансных происшествий в воздушных гаванях юга России удавалось избегать. В пресс-службах аэропортов корреспондента ИА REGNUM заверили, что аэропорты обеспечены всеми необходимыми средствами и спецтранспортом, в частности, для буксировки вышедшего из строя воздушного судна.

«Международный аэропорт Волгоград отлично оснащен», — сообщила руководитель пресс-службы Международного аэропорта Волгоград Ирина Волкова, добавив, что в случае возникновения внештатной ситуации взаимодействие между представителями власти, сотрудниками МЧС и аэропорта осуществляется по «определенной технологии служебного пользования».

Что касается ситуации, которая сложилась в начале января текущего года в калининградском аэропорту «Храброво», когда боле 2,4 тыс. пассажиров несколько суток не смогли вылететь до мест назначения, то ответственность в этом случае ложиться на авиаперевозчика, а не на аэропорт. Как пояснила Ирина Волкова, именно авиакомпания, в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил (ФАП) «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа…», утвержденными приказом Минтранса России от 28 июня 2007 года, обязана информировать пассажиров об изменении расписания движения воздушных судов и бесплатно предоставить пассажирам в пунктах отправления и в промежуточных пунктах оговоренные законом услуги.

В частности, речь идет о предоставление комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет. Также авиакомпания, при задержке рейса более чем на два часа, должна предоставить два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте; обеспечить пассажиров прохладительными напитками. Если рейс задержан, отменен вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, и время ожидания превышает четыре часа, пассажиров должны обеспечить горячим питанием — далее каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время; при ожидании вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время — разместить в гостинице и организовать хранения багажа в камере хранения в пунктах отправления.

Добавим, что на территории самого аэропорта круглосуточно работают залы повышенной комфортности, гостиница и бесплатная комната матери и ребёнка, есть кафе, бары и магазины.

Масштабное обновление международного аэропорта Волгограда начали несколько лет назад. В 2014 году приступили к строительству новой взлетно-посадочной полосы, которая задумывалась еще более 30 лет назад. 21 июля прошлого года она была успешно запущена. Также в прошлом году 8 мая в тестовом режиме был запущен новый терминал международных воздушных линий, а в августе он заработал в полную силу.

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В аэропорту Волгограда заработала новая «взлётка», старая законсервирована

На этом развитие воздушной газани не заканчивается. В 2016—2017 годах в рамках подготовки в чемпионату мира по футболу 2018 года в международном аэропорту Волгограда поэтапно будут построены вторая взлетно-посадочная полоса, оборудованная по IIIА категории ИКАО, новые здания международного терминала и терминала внутренних линий, оборудован пограничный пункт для приема и отправления международных авиарейсов. Пропускная способность аэропорта достигнет 1450 человек в час, что соответствует требованиям ФИФА. Параллельно идет работа по увеличению числа рейсов и географии полетов, в том числе и за счет субсидирования региональных авиаперелетов.

Территория аэропорта рассматривается как база для мультимодального транспортно-пересадочного узла. Он объединит пассажиров воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта. Жители региона смогут за 20 минут добираться до центра города и главного футбольного стадиона.

В Краснодарском крае расположено сразу четыре аэропорта, причем три из них — международные. Так, аэропорт Сочи входит в десятку лидирующих аэропортов России по пассажиропотоку на внутренних воздушных линиях. В 2016 году пассажиропоток впервые в истории превысил пятимиллионную отметку и составил 5,2 млн человек. Это на 29% больше, чем 2015 год. Сеть международного аэропорта включает 60 внутренних и зарубежных направлений. Регулярные и чартерные рейсы из Сочи выполняют 40 авиакомпаний. В планах компании «Базэл Аэро» на ближайшее время — расширение региональных маршрутов, а также открытие новых направлений в страны СНГ.

Важное стратегическое значение для России имеет на сегодня и краснодарский аэропорт. Являясь крупнейшим южным узловым аэропортом, он обслуживает не только население третьего по величине субъекта РФ — Краснодарского края (исключая территории курортов Анапы, Геленджика, Ейска, Сочи и городов Новороссийска и Туапсе), но и ряд соседних территорий, в том числе Республику Адыгею. Сеть аэропорта включает 56 внутренних и зарубежных направлений. Пропускная способность аэропорта составляет 1,7 тыс. пассажиров в час.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM менеджер по связям с общественностью «Базэл Аэро» Анна Шалимова, за прошлый год ни одного ЧП в аэропортах Краснодарского края не произошло. Задержки рейсов имели место быть из-за погодных условий. В работу аэропорта вмешивался туман и снегопад.

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Представитель компании «Базэл Аэро», которая является одним из крупнейших региональных аэропортовых холдингов, управляющий сетью аэропортов на юге России, сообщила о намерении компании инвестировать в аэропорты Кубани около 32 млрд рублей. Так, планируется строительство нового терминала в Анапе. Он представляет собой здание площадью 11 800 кв. метров с пропускной способностью 600 пассажиров в час. Строительные работы находятся в завершающей стадии. Инвестиции в этот проект составят около 1,4 млрд рублей.

Под строительство нового терминала в аэропорту Анапы заложили первый камень

В августе 2016 года международный аэропорт Краснодар завершил выбор подрядчика, который будет осуществлять проектирование нового аэровокзального комплекса. Окончание строительства запланировано на 2019 год. В проект планируется инвестировать около 8 млрд рублей. Итогом станет терминал общей площадью около 45 тыс. кв. метров с пропускной способностью 1500−1600 пассажиров в час.

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Продолжается реализация проекта по строительству нового терминала в Геленджике. После получения одобрения проекта Главгосэкспертизой идет работа над необходимой документацией для дальнейшего его развития. Площадь нового терминала составит более 5 тыс. кв. метров пропускная способность — 314 пассажиров в час, инвестиции — 0,5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию здания запланирован до конца 2017 года.

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Не стоит на месте и международный аэропорт Астрахань. В 2012 году на территории аэропорта была завершена масштабная работа по реконструкции аэровокзального комплекса: открылся новый зал прилета международных линий, зал ожидания в стерильной зоне для вылетающих пассажиров на внутренних авиалиниях. Современный аэровокзальный комплекс международного аэропорта Астрахань способен обслужить 300 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 100 — на международных. Круглосуточно работают залы повышенной комфортности и бесплатная комната матери и ребёнка для пассажиров с детьми до семи лет.

Сегодня международный аэропорт Астрахань может принимать самолеты практических всех видов и модификаций и вертолеты всех типов. Аэродром с 1 категорией ИКАО соответствует сертифицированным требованиям и пригоден для международных полетов. Территория охвата включает в себя помимо Астраханской области, Республику Калмыкия, северные районы Республики Дагестан, граничащие с областью западные районы Республики Казахстан (город Атырау). Как отметили в пресс-службе аэропорта, воздушная гавань — самый благоприятный по метеоусловиям аэропорт Нижнего Поволжья и Южного региона: нелётная погода, по статистике, возможна в течение не более пяти суток в течение года — в утренние или вечерние часы, в переходные времена года (весна, осень).

Напомним, получившее широкий резонанс ЧП произошло в калининградском международном аэропорту «Храброво» в начале января текущего года. Ночью 4 января во время приземления Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Сломав переднюю стойку шасси, лайнер упал на «брюхо». Оперативно эвакуировать самолет и освободить «взтеку» техперсонал не смог из-за отсутствия необходимой техники. В тысячи людей оказались заложниками ситуации. Пассажирский коллапс продлился почти двое суток.