Новосибирск, 27 января, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Новосибирские власти отрабатывают механизмы организации предоставления адресной социальной выплаты жителям региона в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года. Как заявили ИА REGNUM в правительстве области, работа эта ведется в соответствии с постановлением, которое ранее подписал губернатор Владимир Городецкий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам и.о. министра социального развития региона Елены Бахаревой, согласно документу, адресная социальная выплата будет предоставляться, если увеличение размера платы собственника за коммунальные услуги в расчетном периоде превысит 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года. Расчетный период устанавливается равным календарному месяцу.

«Данная мера направлена на то, чтобы смягчить ту финансовую нагрузку, которая ложится на жителей Новосибирской области в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Это первый случай, когда социальная выплата будет распространяться абсолютно на всех граждан. Около 500 тысяч льготников, проживающих в регионе, получат компенсацию 100% превышения. Стоит отметить, что представителям этой категории граждан не придется приходить в отделы пособий и социальных выплат, начисления будут производиться автоматически. Остальные жители Новосибирской области могут рассчитывать на компенсацию 50% превышения, для ее получения они могут обратиться в отделы пособий и социальных выплат по месту жительства с необходимым пакетом документов», — заявила Бахарева.

В правительстве региона отметили, что прием заявлений от населения на предоставление адресных дополнительных мер социальной поддержки начнется с 1 августа 2017 года. Адресная социальная выплата будет выплачиваться ежемесячно за период текущего финансового года с 1 июля по 31 декабря текущего года.

Стоит сказать, что новосибирцы, несмотря на попытки властей сгладить предстоящее повышение тарифов, по-прежнему, не согласны с решением региональных властей поднять тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирске сразу на 15% с 1 июля 2017 года. Уже завтра, 28 января, они планируют выйти на второй митинг, тема которого звучит так: «В поддержку позиции федеральных властей на ограничение тарифов ЖКХ четырьмя процентами. Против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске».Стоит сказать, что заставить региональные власти отменить принятое решение о росте тарифов жители Новосибирска пытаются с конца прошлого года. 24 декабря прошел первый митинг. Тогда на набережную реки Оби пришло, по разным подсчетам, от 200 до 300 новосибирцев.

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Согласно принятому губернатором области постановлению, увеличение на 14,9% для Новосибирска — это средний показатель: холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%. По остальным муниципальным образованиям увеличение разное. Например, тариф на холодную воду в Болотном увеличится сразу на 55%. Хотя в ноябре прошлого года премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг. Для Новосибирской области в 2017 году тарифы ЖКХ должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%. Уже на фоне протестных настроений было подписано соглашение по целевому использованию средств от повышения тарифов на коммунальные услуги. Документ подписан между мэрией Новосибирска, департаментом по тарифам Новосибирской области и муниципальным унитарным предприятием областного центра «Горводоканал», а также и с акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» о социально-экономическом сотрудничестве.

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Правда, пока еще не озвучила результаты своей проверки прокуратура Новосибирской области, которая заинтересовалась данной темой еще в прошлом году. Ведомство планировало озвучить результаты после новогодних праздников, но, видимо, проверка потребовала больше времени.