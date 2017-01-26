Ванино, Хабаровский край, 26 января, 2017, 06:29 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел в Ванино встречу с населением, на которой попытался убедить жителей в том, что проблема угольной пыли, от которой люди страдают уже не первый год, будет, наконец, решена. Жители порто-франко губернатору не поверили и идут на митинг, передает корреспондент ИА REGNUM

Ольга Демиденко Выступает докер порта Ванино Александр Егоров

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На встречу с жителями Ванинского района впервые прибыл председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин. Губернатора в поездке сопровождал практически весь региональный кабмин, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, председатель Законодательной думы региона Сергей Луговской и председатель Крайсовпрофа Галина Каноненко.

Днем ранее предварительную встречу с жителями района провел первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалев. Он заверил собравшихся в том, губернатор Хабаровского края уже подготовил поручение о выполнении всех требований природоохранного законодательства руководством ОАО «Ванинский морской торговый порт». В ответ представители инициативной экологической группы, представляющей интересы жителей Ванинского района, задали чиновнику вопрос: «Кому принадлежит ОАО?». Жителям Ванино известно, что порт несколько лет назад приобрела компания «Мечел», которую возглавляет крупный российский предприниматель Игорь Зюзин. Из СМИ также известно, что позднее акции порта были проданы двум иностранным компаниям.

«Кому губернатор намерен адресовать свое поручение?», — спросили представители инициативной группы.

«По моим данным, которые имеются в Росреестре, 55% акций порта принадлежат компании «Мечел». Ей и будет адресовано поручение. Я хочу подчеркнуть, что поручение главы региона — документ, обязательный к исполнению. Не будет исполнено поручение — не будет здесь «Мечела», ответил первый зампред правительства Хабаровского края.

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Встреча населения с губернатором Вячеславом Шпортом была назначена на 13.00. В назначенное время люди собрались на встречу — зал был заполнен до отказа, даже несмотря на то, что был рабочий день. Многие отпросились с работы — угольная пыль в последние годы стала для ванинцев настоящим бедствием. Но ждать губернатора, главу компании «Мечел» и сопровождающих их лиц жителям Ванинского района пришлось почти час.

Впрочем, начал свое выступление Вячеслав Шпорт с вопросов, далеких от экологии. Губернатор отметил, что возле районного Дома культуры он видел много иномарок, что, по его мнению, говорит о том, что уровень жизни в Ванино растет. Покритиковал руководство района за то, что жители недостаточно активно разбирают бесплатные гектары — всего в районе с начала действия закона выдано 67 бесплатных участков. Это замечание вызвало в зале возгласы недоумения: «Что брать-то? Все удобные земли уже «под кем-то»!».

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В конце концов зал стал требовать перейти, наконец, к главной теме встречи — проблеме загрязнения воздуха угольной пылью из ОАО «Ванинский морской торговый порт».

Слово взял председатель инициативной экологической группы Вадим Москвичев: «Экологические проблемы Ванинского района попросту забалтываются уже несколько лет подряд, в том числе и краевым правительством. С 2013 года даются поручения губернатором, выносятся предписания, составляются и утверждаются программы. И ничего не выполняется. Губернатор сейчас говорил о развитии бизнеса, развитии туризма, привлечении инвесторов. Какое развитие?! Какой здесь может быть туризм, какие инвесторы в зоне экологического бедствия?! Мы подготовили предложения для краевого правительства, которые настоятельно просим исполнить. Первое: в кратчайшие сроки пыление из Ванинского порта должно быть прекращено. Необходимо увеличить дотации в бюджет Ванино: тот же Ванинский порт сработал в прошлом году с прибылью в 3 миллиарда, а Ванино ничего с этого не имеет, кроме экологической катастрофы».

Губернатор в ответ на выступление Вадима Москвичева сказал, что предложения хорошие, и он их поддерживает: «Я полностью поддерживаю предложения. Вот, мы здесь собрались, мы можем спокойно все решить. Но зачем идти на митинг? Зачем это нужно?»

В ответ из зала раздались возгласы: «Вы на нас много лет внимания не обращали. Будет митинг!».

Далее на трибуну вышел докер Ванинского порта и председатель местного отделения Российского профсоюза докеров Александр Егоров. Его появление зал встретил аплодисментами.

«Мы всегда гордились нашим портом, любили его. И наши деды, и наши отцы, и мы всегда с радостью шли на работу. Но сейчас порт, созданный ванинцами, превратился в настоящую каторгу. «Мечел», когда заходил в Ванинский район, золотые горы обещал. А что теперь? Недавно в порту был пожар — горела угольная куча. Решения судов по наведению порядка в порту не выполняются. Работодатель в лице руководства порта не обеспечивает нас, докеров, безопасными рабочими местами. В порту нет самого необходимого. Погрузка алюминия стоит из-за отсутствия техники. Рабочую спецодежду докеры ждут годами, вынуждены покупать ее за свои деньги. Порт наносит экологии района серьезнейший вред. Нас, докеров, лишили гарантированных российским законодательством гарантий и компенсаций за вредные условия труда. Нас лишили класса вредности», — заявил Александр Егоров.

Сидевшие в зале портовики тоже не стали молчать: «Кто хозяин порта? Скажите уже, наконец! Управление, чтобы купить лампочку или авторучку, в Москву звонит. Из-за этого простои», — говорили портовики.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Александр Егоров сообщил, что Российский профсоюз докеров уже направил в Дальневосточную транспортную прокуратуру жалобы как о неправомерном наказании самого Егорова, так и о нарушении правил охраны труда докеров.

Ранее, в эфире ОТР от 12 января, замминистра природных ресурсов Хабаровского края Виктор Бардюк озвучил информацию о том, что до 31 декабря 2016 года дирекция ОАО «Ванинский морской торговый порт» обязана была выполнить 13 предписаний об устранении экологического вреда, однако выполнила только 3.

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Наконец, после неоднократных требований зала, микрофон взял председатель Совета директоров Игорь Зюзин.

«Я не считаю такой вот формат общения правильным. Если у вас тут только одна проблема — пыль… ну… мы найдем решение. Я хорошо помню шахтерские забастовки в Кузбассе. И опыт борьбы с провокаторами (при этом господин Зюзин выразительно кивнул на сидевшего неподалеку Александра Егоров) у меня большой. Те, кто выходит тут и обвиняет — некомпетентны. Если спецодежды нет — ну, мы это поправим», — сказал председатель совета директоров Мечела.

По конкретным вопросам Игорь Зюзин рекомендовал обращаться к генеральному директору порта Виктору Балакину.

Господин Балакин своим выступлением удивил даже губернатора, заявив, что «пыль в поселке от того, что докеры не убирают свои рабочие места. А те, кто должен за этим следить, видимо, боятся им об этом сказать».

Вячеслав Шпорт прервал выступление руководителя порта словами: «Ну, вы что такое говорите-то? Если бы я тут встал и стал людям жаловаться, что мои министры меня не слушают? Как бы вы к этому отнеслись?».

Представитель иностранных акционеров порта Ванино Алексей Лебедев сообщил, что решение проблемы пыления при грейферной выгрузке найдено в портах Бельгии и Германии и будет применено в Ванино.

В целом, уже к концу встречи было ясно, что ни губернатор, ни руководство компании «Мечел» ванинцев ни в чем не убедили. Люди приняли решение митинг, назначенный на 29 января, не отменять. Даже не смотря на то, что губернатор края Вячеслав Шпорт подтвердил информацию об утверждении правительством края и ОАО плана мероприятий по прекращению пыления — этот план далеко не первый. Предыдущие аналогичные документы не исполнялись.

ИА REGNUM сообщало, что ранее руководство ОАО Ванинский морской торговый порт, крупнейшей в Хабаровском крае стивидорной компании, наказало портового докера Александра Егорова за обращение к Президенту России Владимиру Путину. Докер записал видеообращение к главе государства на территории порта. Из обращения видно, что на территории предприятия грубо нарушается природоохранное законодательство. Жители Ванино не первый год жалуются на сильное запыление, на то, что от угольной пыли чернеет даже морская вода в акватории порта Ванино, что болеют дети, что заболевания органов дыхательных путей у работников порта стали едва ли не нормой.