«Какую именно модель смешанной республики введут в Казахстане, пока неясно»
Астана, 25 января, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Президент Казахстана оставит за собой «стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти», передав прочие полномочия парламенту и правительству. При этом правительство будет формировать парламент. Такие заявления прозвучали в обращении Нурсултана Назарбаева к народу по вопросу перераспределения полномочий между ветвями власти, которое прозвучало в эфире гостелеканалов сегодня, 25 января, вечером.
Чего именно теперь ожидать, зависит от конкретики предстоящих изменений, считает политолог Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива».
ИА REGNUM: Насколько готовы правительство и парламент получить ряд президентских полномочий?
С теми полномочиями, которые определены обычными законами, правительство, думаю, справится. Что же касается конституционных полномочий, передача которых потребует принятия поправок в основной закон страны, то, скорее всего, их будет осуществлять уже новый состав депутатского корпуса Мажилиса (нижней палаты — ИА REGNUM ) парламента. По крайней мере, это следует из намерения главы государства усилить роль парламентского большинства, представленного победившей на выборах партией, в формировании правительства.
В любом случае следует дождаться публикации полного перечня предложений по перераспределению властных полномочий, чтобы понять, какую модель смешанной республики собираются вводить в Казахстане.
ИА REGNUM: Стоит ждать, что парламент будет распущен и собран заново?
Скорее всего, да. Такой сценарий имел место в 2007 году, когда после принятия конституционных поправок были проведены досрочные парламентские выборы. Возможно, что в 2016 году действующий Мажилис формировали в таком составе именно для того, чтобы он принял эти поправки. А уже использовать эти полномочия будет другой состав депутатов. Хотя, если вдруг власть решится провести референдум с целью придания максимальной легитимности данным изменениям, то в таком случае вряд ли выборы пройдут сразу после него.
ИА REGNUM: Когда президент выступал, он сказал, что предполагается «всенародное обсуждение», надо ли понимать, что будет референдум, или имеется в виду широкое информирование?
Всенародное обсуждение — это первая стадия легитимизации будущих конституционных поправок перед их принятием. А уже потом будет видно, вынесут эти поправки на референдум либо примут через парламент. По крайней мере, в процессе обсуждения можно будет выслушать точки зрения заинтересованных и неравнодушных казахстанцев, аргументы за и против. Хотя понятно, что принципиальные возражения власть учитывать не будет.
ИА REGNUM: В Казахстане принято считать парламент формальной структурой. Если смотреть на то, кем инициируются законопроекты, то видно, что в основном изменения в законодательство инициирует правительство. Насколько реалистично, чтобы такой парламент формировал правительство, которое намного сильнее? Ведь, будь у нас такая ситуация, что за депутатом стоит, скажем, его регион со всей местной элитой, расклад был бы иным, но ведь это не так.
С одной стороны, многое будет зависеть от того, какие именно полномочия получит парламент. Из обращения президента пока неясно, кто станет более сильным и влиятельным — правительство или парламент.
С другой стороны, было бы оптимально с перераспределением полномочий изменить и систему формирования Мажилиса. А именно, во-первых, сделать ее по принципу 50/50, когда одна половина депутатов будет избираться по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Во-вторых, дать возможность избрания в парламент оппозиционным партиям и независимым кандидатам, реформируя систему избирательных органов. В противном случае само по себе возможное проведение новых досрочных парламентских выборов не решит главного вопроса — усиления ключевых институтов государственной власти с целью сохранения и преемственности официального политического курса.
Как уже сообщало ИА REGNUM, практический этап конституционной реформы начался 11 января — с подписания президентом Нурсултаном Назарбаевым распоряжения об образовании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.
Добавим, что сегодня спецобращение президента было предварено новостями о реорганизации правительства — ряд министерств претерпел структурные и функциональные изменения.