Астана, 25 января, 2017, 20:30 — ИА Регнум. Президент Казахстана оставит за собой «стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти», передав прочие полномочия парламенту и правительству. При этом правительство будет формировать парламент. Такие заявления прозвучали в обращении Нурсултана Назарбаева к народу по вопросу перераспределения полномочий между ветвями власти, которое прозвучало в эфире гостелеканалов сегодня, 25 января, вечером.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Чего именно теперь ожидать, зависит от конкретики предстоящих изменений, считает политолог Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива».

ИА REGNUM: Насколько готовы правительство и парламент получить ряд президентских полномочий?

С теми полномочиями, которые определены обычными законами, правительство, думаю, справится. Что же касается конституционных полномочий, передача которых потребует принятия поправок в основной закон страны, то, скорее всего, их будет осуществлять уже новый состав депутатского корпуса Мажилиса (нижней палаты — ИА REGNUM ) парламента. По крайней мере, это следует из намерения главы государства усилить роль парламентского большинства, представленного победившей на выборах партией, в формировании правительства.

В любом случае следует дождаться публикации полного перечня предложений по перераспределению властных полномочий, чтобы понять, какую модель смешанной республики собираются вводить в Казахстане.

ИА REGNUM: Стоит ждать, что парламент будет распущен и собран заново?

Скорее всего, да. Такой сценарий имел место в 2007 году, когда после принятия конституционных поправок были проведены досрочные парламентские выборы. Возможно, что в 2016 году действующий Мажилис формировали в таком составе именно для того, чтобы он принял эти поправки. А уже использовать эти полномочия будет другой состав депутатов. Хотя, если вдруг власть решится провести референдум с целью придания максимальной легитимности данным изменениям, то в таком случае вряд ли выборы пройдут сразу после него.

ИА REGNUM: Когда президент выступал, он сказал, что предполагается «всенародное обсуждение», надо ли понимать, что будет референдум, или имеется в виду широкое информирование?

Всенародное обсуждение — это первая стадия легитимизации будущих конституционных поправок перед их принятием. А уже потом будет видно, вынесут эти поправки на референдум либо примут через парламент. По крайней мере, в процессе обсуждения можно будет выслушать точки зрения заинтересованных и неравнодушных казахстанцев, аргументы за и против. Хотя понятно, что принципиальные возражения власть учитывать не будет.

ИА REGNUM: В Казахстане принято считать парламент формальной структурой. Если смотреть на то, кем инициируются законопроекты, то видно, что в основном изменения в законодательство инициирует правительство. Насколько реалистично, чтобы такой парламент формировал правительство, которое намного сильнее? Ведь, будь у нас такая ситуация, что за депутатом стоит, скажем, его регион со всей местной элитой, расклад был бы иным, но ведь это не так.

С одной стороны, многое будет зависеть от того, какие именно полномочия получит парламент. Из обращения президента пока неясно, кто станет более сильным и влиятельным — правительство или парламент.

С другой стороны, было бы оптимально с перераспределением полномочий изменить и систему формирования Мажилиса. А именно, во-первых, сделать ее по принципу 50/50, когда одна половина депутатов будет избираться по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Во-вторых, дать возможность избрания в парламент оппозиционным партиям и независимым кандидатам, реформируя систему избирательных органов. В противном случае само по себе возможное проведение новых досрочных парламентских выборов не решит главного вопроса — усиления ключевых институтов государственной власти с целью сохранения и преемственности официального политического курса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, практический этап конституционной реформы начался 11 января — с подписания президентом Нурсултаном Назарбаевым распоряжения об образовании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Добавим, что сегодня спецобращение президента было предварено новостями о реорганизации правительства — ряд министерств претерпел структурные и функциональные изменения.