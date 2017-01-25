Астана, 25 января, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Государственные телеканалы изменили программу вещания на 10 минут — сегодня, 25 января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил со специальным обращением. Отметим, что пресс-служба проинформировала о выступлении за несколько часов, но тема речи до эфира оставалась загадкой. В социальных сетях гадали — сирийский вопрос, конституционная реформа или нечто совсем неожиданное, вроде оглашения преемника.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

В назначенный час Назарбаев выступил «по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти».

Правительство и парламент получат президентские полномочия

«Я обращаюсь к вам по принципиальному для нашей страны вопросу. Это перераспределение полномочий между ветвями государственной власти», — обратился к зрителям президент.

Назарбаев напомнил о недавно созданной рабочей группе и дальше сконцентрировался на грядущих изменениях.

«Предстоящая реформа опирается на логику нашего развития и логику современного развития в целом. Основная суть — президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала. Все наши достижения были реализованы именно при этой системе», — сказал президент.

Глава государства отметил, что «мир сегодня меняется на глазах», и что «скорость и сложность общественных процессов нарастает и в Казахстане», поэтому «уже сегодня мы должны думать о том, как реагировать на глобальные и региональные вызовы».

Ответом на них и должна стать предстоящая реформа.

«Для президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны», — обозначил функционал президента Назарбаев.

Роль же правительства и парламента, по словам главы государства, возрастет: «Данная работа будет проводиться по двум ключевым направлениям. Во-первых, следует передать значительную часть установленных законом полномочий президента по регулированию социально-экономических процессов правительству и другим исполнительным органам. За данную сферу в полном объеме должны отвечать правительство, министерства и акиматы (местные исполнительные органы — ИА REGNUM ). Делегирование полномочий можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов. Около 40 полномочий, которые можно передать или в правительство, или в парламент. Эти поправки правительство в приоритетном порядке внесет в парламент для принятия до конца текущей сессии. Во-вторых, более сложная задача — сбалансировать отношения между ветвями власти на конституционном уровне. Важно усилить роль парламента в формировании правительства, повысить ответственность Кабинета министров перед депутатским корпусом. Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства».

«Исходя из этого, будет закономерным, если правительство станет слагать полномочия перед вновь избранным Мажилисом (нижней палатой парламента — ИА REGNUM ), а не президентом, как это было раньше», — подчеркнул президент.

«Следует упростить порядок выражения недоверия членам правительства со стороны палат парламента. Это усилит контроль законодательной ветви власти за исполнительной. Целесообразно передать правительству утверждение государственных программ, за которые оно будет нести всю полноту ответственности. Правительству можно передать право самому образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав. Президент может отказаться от права отменять либо приостанавливать действие актов правительства и премьер-министра», — сообщил также глава государства.

Назарбаев добавил также: «Утратили актуальность нормы о возможности принятия президентских указов, имеющих силу закона. Предлагается усилить роль парламента в отношении местной исполнительной власти. Кроме того, требуется проработать вопрос о совершенствовании деятельности Конституционного совета, судебной системы и прокуратуры. В то же время, нам необходимы безусловные гарантии неизменности нашего конституционного строя».

Свое выступление президент подытожил перечислением задач, которые позволит решить намеченная реформа. «Во-первых, создать запас устойчивости политической системы на многие годы вперед. Во-вторых, повышение роли правительства и парламента даст более эффективный механизм ответа на современные вызовы», — отметил президент.

Третья задача, если сформулировать короче, чем озвучил глава государства, это выработка собственной казахстанской модели государственного устройства, опирающейся на собственный опыт и на потребности страны.

«Учитывая важность предлагаемых мер, я решил вынести на всенародное обсуждение проект конституционных реформ, который будет опубликован. Издан соответствующий указ», — сообщил также Назарбаев.

Чуть позже пресс-служба Акорды обнародовала сроки проведения «всенародного обсуждения» конституционной реформы — с 26 января по 26 февраля 2017 года.«Вынести проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» (далее — проект Закона) на всенародное обсуждение, которое провести в период с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года. Опубликовать проект Закона в средствах массовой информации.Рабочей группе по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти обеспечить анализ и обобщение предложений, высказанных в ходе всенародного обсуждения, доработку проекта Закона с учетом этих предложений и внесение его на рассмотрение Президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

«Депутаты зависят от чиновников в правительстве — это основное препятствие»

Зависимость депутатского корпуса от чиновников в исполнительной ветви власти назвал основным препятствием для проведения реформы политолог Марат Шибутов.

«Есть одна большая проблема — как депутаты парламента будут противостоять правительству и акимам», — обозначил ключевой вопрос политолог в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

«Как известно, у нас Мажилис (нижняя палата парламента) формируется по партийным спискам и руководство партии может в любой момент заменить одного депутата на другого. А если брать «Нур Отан» (правящая партия — ИА REGNUM ), то там в руководящих органах — в Бюро и Политсовете — сидят как раз чиновники из правительства и акимы (главы местных администраций — ИА REGNUM ), которых депутаты и должны контролировать. Например, в Бюро «Нур Отана» помимо партийных функционеров и бизнесменов есть Сагинтаев, Мырзахметов, Байбек, Шукеев (перечислены: премьер-министр, заместитель премьер-министра, аким Алма-Аты, председатель правления АО «Самрук-Казына» — ИА REGNUM ). С этой точки зрения, есть определенная проблема в распределении полномочий, ведь по сути и правительство, и Мажилис и так состоят в одной партии», — пояснил Марат Шибутов.

«Других сложностей я не вижу — возьмут функции, куда они денутся», — подытожил политолог.

Напомним, ранее Марат Шибутов отмечал, что успех реформы будет зависеть от ее восприятия специфичной политической системой страны: «По идее, полномочия должны уходить от президента, из правительства и центральных исполнительных органов в парламент, маслихаты и местные исполнительные органы; также должна стать более независимой судебная власть. Но насколько это реализуемо, непонятно. Дело в том, что в нашей политической системе есть ряд «заглушек» и «рубильников», которые позволяют исполнительной власти руководить всеми остальными, и вот я посмотрю, будут ли убраны они или нет. Посмотрим на работу рабочей группы».

ИА REGNUM напоминает, что практическое начало реформы было положено 11 января, когда Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение об образовании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Добавим, что правительство, которое планируется усиливать президентскими полномочиями, сегодня, 25 января, было опять реорганизовано — до этого министерства претерпели значительные изменения в 2014 году, также кадровые перестановки на уровне министров имели место в 2016 году.