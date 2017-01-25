Ростов-на-Дону, 25 января, 2017, 14:42 — ИА Регнум.

Тренер из Франции Фредерик Бужан, возглавивший тренерский штаб гандбольного клуба «Ростов-Дон» в конце 2016 года, проанализировал прошедшие матчи и уже приступил к работе над ошибками, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

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Наставник также сделал определенные выводы исходя из того, что его бывшие подопечные не раз становились соперницами ростовчанок. Впервые поединок произошёл шесть лет назад. «За это время «Ростов-Дон» сделал большой шаг вперед в своем развитии», — отметил рулевой команды на пресс-конференции для журналистов.

Тренерский штаб донских гандболисток уже поставил перед собой цели на вторую половину сезона 2016/17, но главная задача на сегодняшний день — восстановить травмированных игроков.

«Из-за Олимпиады и чемпионата Европы у многих не было полноценного отдыха, матчи шли без перерыва. Сейчас мы разработали план на несколько месяцев. Важно, чтобы в марте у нас был полный состав. Также нужно поработать над командным духом. Сами по себе игроки — победители, но неудачный период немного выбил их из колеи. Мы провели анализ проблем, с которыми столкнулись, и за пять-шесть недель намерены исправить ситуацию. Необходимо, чтобы к решающим матчам в российских турнирах и Кубке ЕГФ команда была сильна и ментально, и физически», — подчеркнул Фредерик Бужан.Неудачи, которые произошли в первой половине сезона, связаны, в том числе, и с тактикой игры.

«Не могу понять, почему многие матчи команда играла в восемь игроков. Возможно, это одна из причин поражений, потому что на лидеров выпала большая нагрузка. Но если мы хотим успешно закончить сезон, этот подход нужно менять. Нельзя все время одним только играть, а другим — тренироваться. Чтобы прогрессировать, нам нужна стабильность и в матчах, и на тренировках. Мы должны быть единой командой, работать как единое целое, чтобы достичь тех задач, которые перед нами стоят. Также важно никогда не надо обрывать связь с игроками», — считает француз.

Напомним, в ноябре 2016 года датчанин Ян Лесли, тренировавший ростовчанок с 2014 года, покинул «Ростов-Дон». Решение об этом было принято после очередного поражения в групповой стадии Лиги чемпионов ЕГФ: гандболистки не смогли пройти групповой этап и покинули турнир. Теперь донской клуб борется за Кубок ЕГФ.

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