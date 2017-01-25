Москва, 25 января, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Роскачество исследовало 21 образец наиболее популярных у жителей России торговых марок охлажденных тушек цыплят-бройлеров по 44 показателям качества и безопасности. Согласно результатам испытаний, более 30% курицы отвечают не только базовым требования качества и безопасности, но и дотянулись до повышенных требований стандарта качества, сообщили в Роскачестве.

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Так, лучшими тушками-бройлерами стали образцы под торговыми марками «Аль Сафа Хафа», «ВкусВилл», «Каждый день», «Куриное царство», «Первая свежесть», «Приосколье», «Челны-бройлер» и «Ярославский бройлер». Решение о присвоении этим товарам государственного Знака качества Роскачество примет после проведения оценки производства, включающей определение уровня локализации продукции.

Примечательно, что распространенные потребительские мифы относительно содержания влагоудерживающих фосфатов, которые применяются для увеличения массы тушек, и хлорсодержащих веществ — для подавления роста бактерий, не подтвердились — ни в одном образце эти вещества не обнаружены.

В целом, в ходе исследований, были выявлены лишь единичные нарушения. Например, в части содержания антибиотиков тетрациклиновых групп превышение допустимых норм было найдено лишь в двух образцах — «Павловская курочка» и «Чамзинка».

Однако выявлена системная отраслевая проблема. Остатки антибиотиков таких групп как нитрофураны, хинолоны и кокцидиостатики, содержание которых не нормируется в России, но регламентируется за рубежом, выявлены еще в 9 образцах.

Роскачество направило предложения об изменении действующих нормативов и расширении перечня групп антибиотиков в профильные федеральные органы исполнительной власти.

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