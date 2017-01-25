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В России могут попасть под запрет антибиотики для кур

Экономика
Эксперты отмечают, что нитрофураны вредят печени человека

Москва, 25 января 2017, 09:04 — REGNUM  Наиболее дешевые антибиотики нитрофураны, используемые при разведении мясных животных и птицы, могут быть запрещены к применению в России. По итогам изучения мыса цыплят с такой инициативой выступило АНО «Роскачество», предложение направлено в Россельхознадзор, пишет 25 января газета «Известия».

В письме представители «Роскачества» сообщают о том, что нормы содержания в мясе птицы нескольких групп антибиотиков, включая нитрофураны, в настоящее время не прописаны в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Однако в странах ЕС использование таких препаратов в ветеринарии полностью запрещено. Вместе с тем, по данным «Роскачества», около 50% курятины от ведущих российских производителей содержат нитрофураны.

В Россельхознадзоре изданию сообщили, что с «Роскачеством» плотно взаимодействуют и рассмотрят инициативу, однако вопрос о внесении изменений в техрегламенты находится в ведении Роспотребнадзора.

Ранее «Роскачество» провело анализ 21 образца куриного мяса от отечественных производителей. В девяти из них найдены следы нитрофуранов и других антибиотиков, однако законодательству это не противоречит. Эксперты же отмечают, что нитрофураны вредят печени человека.

Нарушением является содержание в курятине антибиотиков тетрациклиновой группы. Остатки таких препаратов были обнаружены в двух образцах мяса.

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