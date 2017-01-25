В России могут попасть под запрет антибиотики для кур

Москва, , 09:04 — REGNUM Наиболее дешевые антибиотики нитрофураны, используемые при разведении мясных животных и птицы, могут быть запрещены к применению в России. По итогам изучения мыса цыплят с такой инициативой выступило АНО «Роскачество», предложение направлено в Россельхознадзор, пишет 25 января газета «Известия».

В письме представители «Роскачества» сообщают о том, что нормы содержания в мясе птицы нескольких групп антибиотиков, включая нитрофураны, в настоящее время не прописаны в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Однако в странах ЕС использование таких препаратов в ветеринарии полностью запрещено. Вместе с тем, по данным «Роскачества», около 50% курятины от ведущих российских производителей содержат нитрофураны.

В Россельхознадзоре изданию сообщили, что с «Роскачеством» плотно взаимодействуют и рассмотрят инициативу, однако вопрос о внесении изменений в техрегламенты находится в ведении Роспотребнадзора.

Ранее «Роскачество» провело анализ 21 образца куриного мяса от отечественных производителей. В девяти из них найдены следы нитрофуранов и других антибиотиков, однако законодательству это не противоречит. Эксперты же отмечают, что нитрофураны вредят печени человека.

Нарушением является содержание в курятине антибиотиков тетрациклиновой группы. Остатки таких препаратов были обнаружены в двух образцах мяса.