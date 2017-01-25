Екатеринбург, 25 января, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В администрации Екатеринбурга состоялся круглый стол с участием инициатора введения новой маршрутной сети в столице Среднего Урала вице-мэра Евгения Липовича и руководителя проектов фонда «Город.PRO» Андрея Толмачева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту ИА REGNUM.

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Замглавы администрации сообщил журналистам, что намеченный старт реализации программы на июль 2017 года не отменяется. На данный момент идёт доработка маршрутной сети, в том числе учётом пожеланий граждан, озвученных ими на интернет-форуме официального портала мэрии. Он подчеркнул, что к марту будет представлен третий и окончательный вариант схемы городского общественного транспорта.

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«Сегодня мы реализуем не новую маршрутную сеть, а мы реализуем программу по совершенствованию системы общественного транспорта, и новая маршрутная сеть это лишь деталь этой программы», — заявил Евгений Липович.

Он сообщил, что в рамках программы будут обновляться, а в некоторых случаях и переноситься остановочные комплексы, будет создан Центр управления пассажирскими перевозками и многое другое. Он отметил, что программа стартовала с 2013 года, когда мэрия начала мониторинг транспортной ситуации и пассажиропотока в городе.

Евгений Липович сообщил, что перенос введения транспортной схемы дальше 2017 года невозможен, так как раз летом текущего года заканчиваются подписанные в 2012 году контракты у частных перевозчиков и можно будет разыграть новые только с теми, кто будет соответствовать требованиям.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, начало работы новой маршрутной сети городского транспорта в Екатеринбурге запланировано на июль текущего года. Данное нововведение вызвало тревогу, а порой и возмущение части горожан. Предстоящая реформа начала активно обсуждаться в социальных сетях и на городских форумах. Люди сетовали на то, что нововведения готовились без активного общественного обсуждения, а также на полное отсутствие разъяснительной работы о том, к чему собственно приведут изменения.

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В итоге, прокуратура Свердловской области инициировала проверку предстоящих нововведений, а уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила с отрытым письмом к администрации Екатеринбурга. Она призвала начать широкое обсуждение, а реформу отложить во избежание дальнейшего роста социального напряжения.

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«Я убеждена в одном — бурная реакция людей показала, что эту непродуманную реформу просто необходимо остановить. И извиниться перед горожанами за форму, в которой она была презентована», - считает Татьяна Мерзлякова.

В мэрии прислушались к критике и начали более активно пояснять суть предстоящих нововведений, для чего был организован специальный интернет-форум, а также была проведена встреча с депутатами городской думы. Тем не менее, судя по сообщениям форумчан, многие до сих пор не в восторге от предстоящей реформы, в адрес которой по-прежнему много критики. Также свои доводы высказали и депутаты гордумы, которые передали свои опасения после непосредственного общения со своими избирателями.