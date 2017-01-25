Вашингтон, 25 января, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Законопроект, внесённый в американский конгресс, предполагает наложения запрета для президента США Дональда Трампа на нанесение ядерного удара без объявления войны, пишет Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Уточняется, что проект разработан сенатором Эдвардом Марки (штат Массачусетс, США) и конгрессменом Тедом Лью. Как говорится в публикации, такой запрет американские политики обсуждали ещё при 44-м президенте США Бараке Обаме.

Комментируя внесённое в конгресс предложение, Марки пояснил, что существует риск нанесения ядерного удара со стороны США по решению Трампа.

«К настоящему моменту президент Трамп уже предположил, что может нанести ядерный удар против террористов», — сказал он.

Марки считает, что такого права у президента быть не должно. То, что в руках Трампа есть этот рычаг, — недостаток американского законодательства.

Напомним, 22 декабря Трамп в своём Twitter заявил, что США необходимо значительно расширить возможности в области ядерных вооружений: нужно укрепить и расширить свои ядерные возможности «до того времени, когда мир придёт в чувство относительно ядерных бомб».