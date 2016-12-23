Трамп: США нужно более современное ядерное оружие

Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Избранный президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что его стране необходимо значительно расширить возможности в области ядерных вооружений. Об этом Трамп написал сегодня, 22 декабря, в своем Twitter.

Трамп считает, что США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности «до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб».

Трамп никак не пояснил свое высказывание.

Напомним, в ходе предвыборной гонки Трамп не раз заявлял, что ядерный арсенал России сильнее, чем у США, а американские возможности в этой сфере устарели.

Также избранный президент заявлял, что ядерная угроза является самой большой в мире, и он бы хотел вовсе отказаться от ядерного оружия, но будучи президентом США, не намерен начинать разоружение первым.

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