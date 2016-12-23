Пятница, 23 Декабря 2016 года
03:41:05 МСК

Трамп: США нужно более современное ядерное оружие

Политика
И побольше

Вашингтон, 22 Декабря 2016, 22:16 — REGNUM  Избранный президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что его стране необходимо значительно расширить возможности в области ядерных вооружений. Об этом Трамп написал сегодня, 22 декабря, в своем Twitter.

Трамп считает, что США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности «до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб».

Трамп никак не пояснил свое высказывание.

Напомним, в ходе предвыборной гонки Трамп не раз заявлял, что ядерный арсенал России сильнее, чем у США, а американские возможности в этой сфере устарели.

Также избранный президент заявлял, что ядерная угроза является самой большой в мире, и он бы хотел вовсе отказаться от ядерного оружия, но будучи президентом США, не намерен начинать разоружение первым.

Читайте развитие сюжета: Представитель Трампа пояснил его слова об укреплении ядерного потенциала

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерное оружие
Главное сегодня
NB!
23.12.16
«Подарок» на Рождество: Индекс Dow Jones неожиданно пошел вниз
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
23.12.16
«Арест авторов REGNUM — на руку сторонникам раскола между РФ и Белоруссией»
ВитебскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.12.16
Саркис ЦатурянБойтесь доллара, власть приносящего: история печатного станка
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Экономика
NB!
23.12.16
Дмитрий ТёткинДля русской кисти первый день
РимИталия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
22.12.16
Минтранс грозит остановить авиасообщение между РФ и Таджикистаном
МоскваРоссия Ситуация в Средней Азии Экономика
NB!
22.12.16
«После победы в Алеппо Россия действует без оглядки на США и ООН»
МадридИспания Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Юрий БаранчикБелорусская власть и прозападная оппозиция: ряды все тесней — кто кому еда?
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
22.12.16
Теракт в Берлине: «Немецкая полиция оказалась некомпетентна»
ЛондонВеликобритания Теракты в Германии Политика
NB!
22.12.16
Владимир СтанулевичКолыбель русского флота — Архангельское адмиралтейство — будет уничтожена?
АрхангельскРоссия Защита культурного наследия Общество
NB!
22.12.16
Минобороны Сирии: Алеппо полностью освобожден
АлеппоСирия Сражение за Алеппо Политика
NB!
22.12.16
Гариб БабаянИсторическая и ментальная память армян Арцаха о России и русском народе
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Общество
NB!
22.12.16
Трамп: США нужно более современное ядерное оружие
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
22.12.16
Елена ХаненковаЕврейский заговор, которого не было, победа народа, который был жив
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
22.12.16
Смольный признал Маннергейма виновником блокады Ленинграда вкупе с Гитлером
Санкт-ПетербургРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
22.12.16
Палестинец осужден в Белгороде за поддержку нападения на Charlie Hebdo
БелгородРоссия Антитеррор Общество
NB!
22.12.16
СМИ: Главный аудитор НАТО найден мертвым
АнденБельгия Бытовые убийства Происшествия
NB!
22.12.16
Радио REGNUM: выпуск за 22 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Михаил ДемуринУбийство и политическая суета: Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями…
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
22.12.16
Елена Польстер Новый год в Коста-Рике: тринадцатая зарплата и «хо-хо-хо» Сан-Николаса
Сан-ХосеКоста-Рика Новый год Общество
NB!
22.12.16
Внук Иосифа Сталина скончался по дороге в издательство
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
22.12.16
Мизулина увидела в системе учета детей ювенальную юстицию
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
ещё главное