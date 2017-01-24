Иерусалим, 25 января, 2017, 00:35 — ИА Регнум. Правительство Израиля одобрило строительство 2500 новых домов в еврейских поселениях на Западном берегу, передает Associated Press 25 января.

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Ранее городской совет Иерусалима утвердил 566 единиц жилья в Восточном Иерусалиме, одобрение строительства которых было отложено в ответ на возражения бывшего президента США Барака Обамы.

«Мы просто возвращаемся к нормальной жизни в Иудее и Самарии», — прокомментировал новое строительство на палестинской территории министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

Одобрение строительства, которое вступает в противоречие с принятой в декабре резолюцией Совета безопасности ООН, уже вызвало протест со стороны Палестинской автономии и ряда арабских государств, однако на этот раз возражений со стороны Соединенных Штатов не прозвучало.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января новым президентом США официально стал республиканец Дональд Трамп — в отличие от своего предшественника Барака Обамы, он является сторонником «единого Израиля» и обещает «помочь» ближневосточному союзнику отменить ограничивающие резолюции СБ ООН по Палестине.

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