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ООН за вывод поселений из Палестины? — Израиль сделает «наоборот»

Политика
Муниципалитет Иерусалима намерен продолжить «развитие столицы» Израиля

Иерусалим, Израиль, 28 Декабря 2016, 03:22 — REGNUM  Израильские власти намерены одобрить строительство еврейских поселений в Восточном Иерусалиме, несмотря на резолюцию Совета безопасности ООН, передает Reuters 28 декабря.

По информации журналистов, сегодня в муниципалитете Иерусалима будет рассмотрен вопрос о строительстве 390 новых домов в еврейских поселениях восточной части города, и «никто не сомневается», что вопрос будет решен положительно.

Известно, что, несмотря на международное давление, «поселенческая активность» Израиля на территории Палестинской автономии только усилилась — в 2016 году на в Восточном Иерусалиме было утверждено 1506 единиц жилья по сравнению с 395 в 2015 году. Планы на 2017 год могут оказаться еще более масштабными.

В заявлении муниципалитета, сделанном 27 декабря, говорится, что правительство и местные власти намерены «продолжать развивать столицу в соответствии со строительными нормами и правилами… на благо всех жителей».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Совет безопасности ООН большинством голосов принял резолюцию, требующую «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже обвинил уходящего президента США Барака Обаму, благодаря позиции которого во многом произошло принятие документа, в «сговоре с бандитами», а также заявил, что Израиль не намерен соблюдать «абсурдные» требования.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль: Обама «продавил» принятие резолюции СБ ООН по Палестине

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