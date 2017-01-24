Посёлок Молодежный, Краснодарский край, 24 января, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В Краснодарском крае мальчик, который почти трое суток назад пропал в поселке Молодёжном Белореченского района, найден мертвым. Тело десятилетнего ребенка спасатели обнаружили в лесном массиве, недалеко от железнодорожных путей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Кубань-Спас», в операции по поиску ребенка от аварийно-спасательной службы были задействованы почти 70 человек личного состава и восемь аварийно-спасательных автомобилей.

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Причины, от которых наступила смерть мальчика, пока не уточняются. Как сообщало ИА REGNUM, об исчезновении своего десятилетнего сына в полицию вечером 21 января заявила 29-летняя жительница Белореченского района. По предварительным данным, ребенок играл на улице, потом, промочив ноги, отправился домой. Однако до дома он не дошёл. Поиски пропавшего вели почти 300 человек — спасатели, полиция, казаки и волонтеры. Поисковая операция окончилась около полудня сегодняшнего дня, 24 января. После проведения доследственной проверки дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Убийство».