Екатеринбург, 24 января, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга официально представила депутатам городской думы новую схему общественного транспорта, которая будет внедрена в столице Среднего Урала 1 июля 2017 года. Доклад «О внедрении новой маршрутной сети городского общественного транспорта в 2017 году» в рамках информационного часа представил глава комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации муниципалитета Игорь Федотов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Игорь Федотов отметил, что произойдёт не только сокращение маршрутов, но и сокращение подвижного состава, при этом в мэрии утверждают, что доступность транспорта от этого не уменьшится. Для этого на линии максимального пассажиропотока вместо автобусов средней и малой вместимости будут выведены автобусы большой вместимости.

Также был уточнён и вопрос о повременной оплате. Докладчик подчеркнул, что в определённое тарифом время закладывается не всё время нахождения в пути, а время последней пересадки. Однако сами тарифы всё ещё находятся в разработке, хотя ранее уже озвучивались возможные варианты времени на одну поездку: 45 минут, один час и полтора часа.

В мэрии сообщили, что для мониторинга транспортной ситуации будет создан «Центр управления пассажирскими перевозками». Именно он будет следить за навигацией всего транспорта, включая коммерческий, а также принимать решения в случае возникновения внештатных ситуаций. Но, по словам докладчика, и этот вопрос находится в проработке.

В свою очередь депутаты сообщили о недовольстве местных жителей предстоящими переменами. На встречах с избирателями им чаще всего приходилось слышать претензии, связанные с тем, что при принятии решения о реформе мэрия «не посоветовалась» и «не проинформировала» горожан. Более того, некоторые депутаты сомневаются в возможностях городского бюджета, из которого придётся выделить немалые средства на доведение информации об изменении маршрутов до жителей Екатеринбурга. Речь, в частности, идёт о создании понятных карт маршрутов на каждом остановочном комплексе, создании поясняющих как именно нужно ехать из конкретного района города буклетов и т.п.

Более того, было указано, что далеко не все горожане пользуются интернетом, чтобы найти карту новых транспортных маршрутов, а значит, информировать пенсионеров и инвалидов уже сейчас надо в центрах социальной защиты, или в школах учителя должны сообщать ученикам о предстоящих изменениях.

Однако, как сообщил докладчик, и эти вопросы находятся в стадии разработки.

Были обозначены критерии предстоящей реформы, которые вызвали вопросы у депутатов. Речь шла о доходности городского транспорта, времени ожидания на остановках и простоте нововведений, но при этом в докладе совершенно не озвучивалась тема транспортных пробок, которые неизбежно повлияют на движение городского транспорта, а также качества подвижного состава. Часть народных избранников выразила обеспокоенность способом проведения реформы и техническими составляющими нововведений.

В итоге было предложено сформулировать вопросы от депутатов, передать их в управление администрации Екатеринбурга и разработчикам новой схемы городского транспорта, а в дальнейшем вновь провести информационный час в гордуме, чтобы заслушать ответы.

И сегодня же в социальной сети Facebook позицию мэрии изложил заместитель главы администрации города Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин. По его словам, одна из главных задач реформы — пересадить граждан с личного транспорта на общественный. Этого планируется достичь за счёт существенного улучшения работы последнего. Запись чиновника уже удостоилась множества недоверчивых комментариев. Граждане предлагают на время внедрения новой схемы запретить чиновникам пользоваться личным и служебным транспортом, чтобы вместе с остальными горожанами они тестировали общественный. Также некоторые отметившиеся заявляют о готовности учиться на водителя и покупать машину, если новую схему внедрят.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, начало реформы городского транспорта в Екатеринбурге намечено на июль текущего года. Для многих горожан известие об этом стало неожиданностью. Началось активное обсуждение нововведений в социальных сетях и на городских форумах. Чаще всего жители выражали раздражение, а порой и неприятие предстоящей реформы. При этом это касалось и самих изменений, и того, что проводятся они без широкого обсуждения.

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В итоге прокуратура Свердловской области инициировала проверку предстоящих нововведений, а уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила с отрытым письмом к администрации Екатеринбурга. Она призвала начать широкое обсуждение, а реформу отложить во избежание дальнейшего роста социального напряжения.

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«Я убеждена в одном — бурная реакция людей показала, что эту непродуманную реформу просто необходимо остановить. И извиниться перед горожанами за форму, в которой она была презентована», — считает Татьяна Мерзлякова.