Тромсё, Норвегия, 23 января, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Добыча нефти в Арктике не имеет экономической рентабельности, а с приходом в власти в США Дональда Трампа и вовсе может стать опасной. Об этом заявил профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс, выступая сегодня, 23 января, на конференции «Арктические рубежи» в норвежском Тромсё, сообщает издание Dagens Næringsliv.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

В добычи нефти в Арктике нет экономической целесообразности, и Норвегия не должна инвестировать в разведку арктических месторождений нефти, заявил экономист. По его мнению, нефтедобывающие компании рискуют банкротством, либо же правительствам стран придется допустить нарушение Парижских соглашений. Добыча нефти в Арктике не согласуется с сокращением выбросов CO₂, заявил Джеффри Сакс.

На защиту норвежской арктической нефти встала премьер королевства Эрна Сульберг. По ее словам, у Норвегии существует налаженная система квотирования выбросов углекислого газа. Правительство наоборот для сохранения климата добивается повышения цен на квоты.

Джеффри Сакс также выразил опасения насчет будущего международных климатических соглашений в связи со вступлением в должность нового президента США. По мнению экономиста, Дональд Трамп, чья предвыборная кампания финансировалась в том числе средствами нефтяных компаний, может предложить нефтедобывающим странам выйти из Парижских соглашений по климату. Барак Обама, будучи на посту президента США, запретил бурение в Арктике, но теперь нефтяное лобби начнет эксплуатировать регион, опасается экономист.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в норвежском городе Тромсё сегодня, 23 января. начала работу международная конференция «Арктические рубежи». На мероприятии политики, бизнесмены и эксперты обсуждают, как обеспечить устойчивое развитие Арктики. В центре внимания в этом году сохранение и возможности экономического освоения северных морей. В числе ключевых спикеров — премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, премьер Финляндии Юха Сипиля, глава МИД Швеции Маргот Валльстрём, глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, главы профильных министерств арктических стран.