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С сайта Белого дома удален раздел об изменении климата

Экономика
Новый президент США Дональд Трамп известен своим скептическим отношением к идее «глобального потепления»
Глобального потепления не будет
Иллюстрация: Pixabay.com
Глобального потепления не будет

Вашингтон, 21 Января 2017, 04:49 — REGNUM  Администрация нового президента США Дональда Трампа удалила раздел об изменении климата с сайта Белого дома, передает The New York Times 21 января.

«Слишком долго мы придерживались обременительных правил нашей энергетической промышленности. Президент Трамп стремится к устранению вредных и ненужных стратегий, таких как план действий в области климата и водные правила США» — цитирует издание официальное заявление новой администрации.

Новый президент США Дональд Трамп известен своим скептическим отношением к идее антропогенного изменения климата на планете и так называемого «глобального потепления», которое он неоднократно называл «фальсификацией».

Трамп уже обещал, что при нем США выйдут из ограничительных международных договоров по климату, в том числе из «Парижского соглашения», и прекратят «природоохранное» давление на собственную добывающую промышленность и металлургию — неудивительно, что раздел по «изменению климата» на сайте Белого дома теперь оказался «лишним».

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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