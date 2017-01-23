Воронеж, 23 января, 2017, 19:46 — ИА Регнум. «Архитектурным бандитизмом» назвал губернатор Воронежской области строительство кафе на площади перед железнодорожным вокзалом в центре Воронежа. Этот вопрос обсуждался 24 января на оперативном совещании в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоём доме будет играть музыка»

«Воспользовались праздничными днями, снесли деревья. Техника, заборы. Я считаю, что это вообще архитектурный бандитизм. Мы с этим уже восемь лет боремся, чтобы оставить поколениям нормальный красивый город», — сказал Алексей Гордеев.

Глава региона попросил правоохранительные органы провести соответствующую работу с управлением главного архитектора городского округа во главе с Антоном Шевелёвым, а также в целом со строительным блоком администрации Воронежа. Алексей Гордеев добавил, что это не первый подобный случай.

«Главный архитектор — это человек, который должен стоять на страже интересов города, формировать на 100 лет вперёд вообще пространство города, а не работать в интересах коммерческих структур», — подчеркнул Алексей Гордеев.

Поручение разобраться в ситуации получил от губернатора и глава администрации Воронежа Александр Гусев: он должен доложить о мерах, принятых для наведения порядка в строительной сфере города. Глава города заверил, что в ближайшее время будет проведено служебное расследование. Также готовятся предложения по реформированию строительного блока.

Ситуация со строительством в городе в последнее время не раз становилась объектом внимания и общественников, и депутатов, и правоохранительных органов. Так, летом прокуратура установила, что новое здание гипермаркета в Левобережном районе строится без соответствующей разрешительной документации. В октябре после многочисленных обращений жителей были приостановлены работы по строительству второй очереди здания «Петровского пассажа». А еще раньше скандал разразился вокруг застройки яблоневого сада, также в областном центре: строительная компания получила «добро» мэрии, провела публичные слушания, после чего выяснилось, что земля, на которой расположен пока еще сад, была выведена из федеральной собственности по мошеннической схеме. Сейчас в деталях разбираются следователи и прокуроры.