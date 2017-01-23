Нижний Новгород, 23 января, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Результаты программы капремонта в Нижегородской области за 2015 и 2016 годы оказались провальными, считает депутат регионального Заксобрания Сергей Зуденков. Об этом он заявил, комментируя смену руководства в региональном Фонде капремонта многоквартирных домов.

Неудачный капремонт

По словам Зуденкова, уход Сергея Протасова с поста руководителя регионального Фонда по капремонту подтвердил опасения, которые депутаты Заксобрания не раз высказывали на заседаниях в 2016 году.

«Деятельность оператора остается непрозрачной, заявленные планы по объему годовых работ не выполняются, непонятно как происходит отбор подрядных организаций», — уверен Зуденков.

По его данным, в 2015 году физические работы были проведены в 200 домах, хотя в первоначальном плане значилось более 600. Из собранных денежных средств в размере почти 2 млрд рублей освоено было меньше 500 млн рублей.

«Экс-глава Фонда обещал депутатам, что в 2016 году будет отремонтировано 900 многоквартирных домов на общую сумму почти 3 млрд рублей. Уже сейчас можно сказать, что реальная ситуация очень далека от этих цифр. Скандалом обернулась история с заменой 618 лифтов», — подчеркнул Зуденков.

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Как сообщало ИА REGNUM, нижегородский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов вместо ушедшего в отставку Сергея Протасова временно возглавит руководитель аппарата регионального министерства строительства Владимир Челомин, ранее занимавший пост главы областного Минстроя.

К Протасову накопилось множество претензий. Решение о смене руководства фонда «назревало на правительственном уровне уже давно». В итоге Потасова попросили покинуть должность, отмечает издание.

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Деятельность фонда, действительно, не раз становилась объектом критики и судебных разбирательств.

Так, ФАС РФ заинтересовалось деятельностью фонда при осуществлении программу по замене лифтов в многоквартирных домах.

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Кроме того, в феврале 2016 года стало известно, что из 1,89 млрд рублей, собранных фондом с граждан и организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, реально на эти цели направлено всего 447 млн рублей.

В то же время в областном правительстве утверждают, что размер денежных средств, перечисленных физическими и юридическими лицами в Фонд капремонта составляет 1 млрд 687,991 млн рублей. При этом общий размер денежных средств, направленных на оплату работ по капремонту в 2015 году составил 166 млн 441,414 тыс. рублей. Задолженность по оплате взносов составила 908,9 млн рублей

За 9 месяцев 2016 года в Фонд капремонта поступило 1 млрд 670,880 млн рублей. Направлено на оплату работ 877,428 млн рублей. Задолженность по оплате взносов составила 578,6 млн рублей.

В ближайшее время группа нижегородских депутатов совершит ряд инспекционных поездок по домам, отремонтированным в рамках региональной программы капремонта.

У депутатов есть предположения, что стоимость работ может быть завышена из-за того, что к проведению привлекаются «свои» подрядчики, которым предоставляется возможность подзаработать. Еще одной причиной для завышения стоимости работ, по мнению депутатов, может быть желание Фонда капремонта документально показать большое освоение средств. При этом сами объемы выполненных работ могут не соответствовать тому, сколько средств на них было затрачено.