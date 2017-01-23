Ростов-на-Дону, 23 января, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Стадион, который примет чемпионат мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону, готов почти на 70%. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 23 января.

Donland.ru Макет «Ростов-Арены»

За 1,5 года до проведения мундиаля на 100% готов нижний слой футбольного поля, который представляет собой бетонную плиту. Осталось немного и будет завершена монолитная плита. Затем основание поля оснастят дренажной и другими инженерными системами. Травяной покров останется, что называется, на закуску.

Помимо этого, почти окончена кладка перегородок из кирпича, наружных стен, осталось установить треть от общего числа сборных элементов настила трибун. Также ведутся штукатурные и электромонтажные работы, объект оснащают канализацией, подводят воду и тепло. Уже начался монтаж лифтов и установка дверей.

По-прежнему главный спортобъект ЧМ-2018 на Дону планируют ввести в эксплуатацию раньше намеченного срока и опробовать в ноябре 2017 года. Первыми на поле «Ростов-Арены» выйдут игроки сборной России.

Затем команды-участницы футбольного первенства планеты выйдут на газон в июне и июле 2018 года. Первая игра на Дону состоится 17 июня, вторая — 20 июня, третья — 23 июня, четвертая — 26 июня и пятая (в рамках 1/8 финала) — 2 июля.

Также по теме: Богатое наследство ЧМ-2018: Ростовская область получит семь футбольных арен