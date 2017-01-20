Банжул, 20 января, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Многолетний лидер Гамбии Яхья Джамме попросил лидеров западноафриканских государств продлить срок принятия решения о передаче власти избранному приемнику Джамме Барроу до 16:00 по местному времени, сообщает 20 января Reuters.

IISD/Earth Negotiations Bulletin Яхья Джамме

Напомним, утром 20 января в Банжул, столицу Гамбии прибыли президент Гвинеи Альфа Конде и президент Мавритании Мохаммед ульд Абдель Азиз. Они предприняли последнюю попытку убедить Джамме передать власть законно избранному президенту Барроу.

Инаугурация Барроу прошла 19 января в посольстве Гамбии в Сенегале, после чего, он призвал лидеров экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) оказать содействие в реализации демократического волеизъявления народа Гамбии.

Интервенцию войск ЭКОВАС в Гамбию поддержал Совбез ООН и одобрил Государственный департамент США. Границу Гамбии перешли войска Сенегала, Нигерии и Ганы. Армия Сенегала уже провела ракетно-бомбовые удары, которыми причинен «значительный ущерб» воздушным, наземным и морским целям вооруженных сил Гамбии.