Санкт-Петербург, 20 января, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Грузооборот АО «Морской порт Санкт-Петербург» в 2016 году составил составил 7,3 млн тонн. Это на 8% меньше, чем в 2015 году, сообщило 20 января управление предприятия по связям с общественностью.

Sinappi Порт ночью

Экспортный грузопоток порта в минувшем году составил 6 млн тонн, импортный — 1,3 млн тонн. Доля экспорта в структуре грузооборота достигла 83%, импорта — 17%.

Как поясняют в порту, снижение грузооборота в основном объясняется уменьшением объемов обработки металлолома и минеральных удобрений. Например, перевалка металлолома в петербургском порту снизилась в 2016 году на 55%, до 628 тыс. тонн. Причиной называется снижение объемов закупки в странах-импортерах, а также рост цен на металлолом на внутреннем российском рынке, что не стимулировало экспорт.

Перевалка минеральных удобрений навалом снизилась в прошлом году на 74%, до 133 тыс. тонн. Как считают в петербургском порту, это произошло в результате перераспределения грузопотока удобрений в пользу специализированных терминалов России и стран Прибалтики.

«При этом показатели перевалки черных и цветных металлов через «Морской порт Санкт-Петербург» выросли в связи с увеличением экспортных отгрузок стали и алюминия металлургическими предприятиями России. Так, в 2016 году объем перевалки черных металлов увеличился на 16%, до 2,9 млн тонн, цветных — на 9%, до 1,5 млн тонн», — говорится в сообщении порта.

Кроме того, в порту увеличился объем перегрузки пеллет (на 34%), обработка накатных грузов (на 11%), импортные поставки продовольственных грузов (на 21%), объем перевалки зерновых грузов (на 5%). Перевалка проектных, тяжеловесных и негабаритных грузов осталась на уровне прошлого года.

«Количество перегруженной автотехники составило 35 тыс. единиц, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Положительная динамика вызвана ростом экспорта автомобилей российского производства», — констатируют в порту. Обработка контейнеров в порту Санкт-Петербурга за прошлый год выросла на 19%, до 43 тыс. тонн или на 21%, до 8,3 TEU.

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В целом по итогам 2016 года объем обработки генеральных грузов в «Морском порту Санкт-Петербург» сократился на 3%, до 6,2 млн тонн, насыпных и навалочных грузов — на 32%, до 1,1 млн тонн.

АО «Морской порт Санкт-Петербург» (входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) — крупнейший оператор, оказывающий услуги по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербурга. Оперирует современными универсальными перегрузочными комплексами генеральных и навалочных грузов, а также специализированными терминалами по обработке ро-ро грузов и контейнеров.

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