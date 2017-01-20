Казань, 20 января, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Минтимеру Шаймиеву, первому президенту Татарии, 20 января исполняется 80 лет. Накануне юбилейной даты, в Крещение 19 января, его лично поздравили в Кремле президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Путин подарил Шаймиеву карту древней Тартарии со словами благодарности «в том числе по изучению нашей общей культуры и истории». В этот же день первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко назначил Минтимера Шаймиева своим советником на общественных началах, обновив состав советников из 11 человек.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев встретились с первым президентом Татарстана, государственным советником Республики Татарстан, председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым накануне его 80-летия

Как сообщает пресс-служба Кремля, В. Путин поблагодарил М. Шаймиева за совместную работу в предыдущие годы и за активную деятельность по изучению и сохранению российского и татарского культурного и исторического наследия. Глава государства вручил М. Шаймиеву подарок — карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау. «Я хочу Вас поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что Вы делаете в последнее время, в том числе по изучению нашей общей культуры и истории. Это очень важная работа, одна из, может быть, самых важных, которыми мы должны заниматься», — сказал президент России.

В ходе встречи М. Шаймиев рассказал о деятельности возглавляемого им фонда по воссозданию собора Казанской иконы Божьей Матери в столице Татарстана и строительству Болгарской исламской академии.

Стоит отметить, что весь пресс-релиз Кремля о встрече Владимира Путина и Дмитрия Медведева с Минтимером Шаймиевым уложился в пять коротких абзацев с одним-двумя предложениями. Идентичный текст размещён на сайте председателя правительства. Аналогичный — на официальном портале Татарстана, и тоже со ссылкой на пресс-службу Кремля. Федеральные телеканалы показали фрагмент, как после преподнесения Путиным подарка — географической карты, Шаймиев быстро переместился к столу и взял какую-то папку — но ответный «подарок» не показали и о нём не рассказали.

Татарские СМИ ожидающуюся встречу Путина с Шаймиевым называли не иначе как «долгожданной»: её переносили, обе стороны брали паузу и хранили «обет молчания». В СМИ сообщалось, что речь пойдёт о продлении договора о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ, срок которого истекает в июле 2017 года, а также о сохранении института президентства в республике. Татария по-прежнему подчёркивает свою «особость» ‑ и озвучивает эту мысль, конечно, не действующий глава региона Рустам Минниханов, а экс-президент, ныне госсоветник Минтимер Шаймиев. Татария — единственный регион, где вопреки федеральному закону (уже второй год) должность руководителя республики по-прежнему называется «президент». Как ранее сообщало ИА REGNUM, последним публично высказавшимся по этому вопросу (в декабре 2016 года) был полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, который был предельно скуп на комментарии: «Президент РФ Владимир Путин уже дважды высказывался на эту тему. Мне, как полпреду, сейчас комментировать этот вопрос уже некорректно». И предложил «остановиться».

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Встреча прошла — а политические вопросы остались за кадром. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос разграничения полномочий не обсуждался. Поэтому весь пыл татарских СМИ был направлен на подарок Путина Шаймеву — карту древней Тартарии. Как известно, личными поздравлениями и подарками президента удостаиваются далеко не все политические деятели страны, и все подарки Владимира Путина — со смыслом. Например, глава Счетной палаты Татьяна Голикова получила в подарок коллекционное издание гоголевского «Ревизора», а министр спорта Виталий Мутко — англо-русский разговорник после его выступления на английском языке. Премьеру Дмитрию Медведеву ко дню рождения Владимир Путин преподнёс в подарок картину чувашского художника советского реализма «В цеху», на которой был изображён трактор. Вручая подарок, Путин сказал, что содержание картины соответствует тому, чем сейчас занимается премьер-министр.

Во время недавнего визита президента Молдавии Игоря Додона в Москву Владимир Путин подарил ему карту исторической Молдавии XVII века, где в ее состав входит часть нынешних территорий Румынии (запрутская Молдова) и Украины (Северная Буковина и Южная Бессарабия). Румынские СМИ возмутились «дерзкому» подарку Путина и словам Додона о том, что заключая Бухарестское мирное соглашение в 1812 году, России не стоило ставить границу по Пруту, но включить в свой состав всю территорию Молдавского княжества. «Тогда наша страна была бы целостной», — сказал Игорь Додон.

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В Татарии тоже ищут «смыслы» в условиях отсутствия дополнительной официальной информации и комментариев участников встречи. «Бизнес Онлайн» размышляет, «что такое Тартария: древняя конфедерация народов или прародина татар?» И делает вывод: «В общем подарок можно трактовать в духе прежних высказываний Путина: «Каждого русского, если «потереть» как следует, там татарин появится». Получается, тезис получил развитие: поскреби Россию — найдешь Тартарию?»

Издание приводит мнение своих экспертов. Дамир Исхаков — главный научный сотрудник центра этнологического мониторинга Института истории АН РТ: «Таких карт, на которых изображается Тартария — Малая Тартария и Большая Тартария, много. Вплоть до XVIII века европейские картографы этот термин применяли. Хотя в основе этого наименования лежит этноним «татары», как это ни странно, европейцы немного его переделали. Они использовали христианские представления о Тартаре, то есть о преисподней. Так как татар считали народом, появившимся неизвестно откуда и внезапно для европейцев (действительно, татаро-монгольское нашествие произошло внезапно для европейцев), их связали с представлениями о народе, появившемся чуть ли не из преисподней. Этот термин потом закрепился и в некоторых европейских языках, в латинских языках, а также в современном английском языке этноним татар пишется как tartar. Этот термин обозначает места проживания татар или татарские государства. Это же фактически границы Улуса Джучи — Золотой Орды. Первоначально Улус Джучи, будущая золотая Орда, был частью Монгольской империи, а Монгольская империя начиналась с берегов Амура и доходила до Дуная. После распада территория ужалась, но ненамного. Улус Джучи, например, сохранил территории, которые прилегали к району Алтая, бассейн Иртыша входил в состав Золотой Орды. Так что, территория была большая, огромное государство. Почему именно сейчас вспомнили про Тартарию? Может быть, это связано с деятельностью Шаймиева, он же историей увлекается, ищет корни. Поэтому, может быть, ему решили презентовать такую карту. Не думаю, что это совсем уж неожиданный подарок. Но, с другой стороны, это как бы закрепляет значимость татар в мировой истории. Это показывает, что татары не являются бесследным народом, у них в истории есть очень четкий след, хотя, может быть, немного странным образом выраженный, но есть».

Рафаэль Хакимов — вице-президент и академик Академии наук РТ, директор Института истории им. Марджани: «Однажды, несколько лет назад, Путин стоял около этой карты и внимательно ее изучал. Это же фактически территория России, и даже больше — вся Россия туда входит точно, Восточная Европа и т. д. Это известная карта. [Тартария] — наша родина. Татарстан сегодня маленький, а когда-то он был такой большой. Да, Путин удивлялся величине Тартарии, вот такая была у нас великая история. Но если бы у России не было такой предыстории, то как бы возникла империя? Она же не может возникнуть из маленького города. Как вывести историю России из Киева, Новгорода или из Крыма? Это невозможно, империя так не возникает. У империи должна быть основа в виде экономики, бюджета, дорог, квалифицированных руководителей, войск и так далее. А Татария (Тартария — это латинское написание) — это реальная база для того, чтобы возникла Российская империя. Почему решили обратиться к этой теме теперь? Потому что ищут корни, основу. А евразийская основа — это и есть Тартария. Для нас это ожидаемый подарок. Мы просто думали, когда, наконец, российская общественность повернется к своим реальным корням? Очень надеюсь, что этот шаг президента можно рассматривать как признание роли татар в российской истории».