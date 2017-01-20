Ростов-на-Дону, 20 января, 2017, 11:02 — ИА Регнум.



Donland.ru Шахтер

До конца января 2017 года шахтёрам обанкротившейся компании «Кингкоул» обещают выплатить еще 50 млн рублей в счёт образовавшегося долга. Гасить задолженность по зарплате ОАО «Региональная корпорация развития» будет в кредит. Также угольные компании Ростовской области выдали горнякам 500 тонн антрацита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 января.

В 2016 году ОАО «Региональная корпорация развития» уже перечислила угледобытчикам 70,1 млн рублей в счет погашения задолженности по заработной плате из собственных средств. В прошлом году 17 млн рублей из средств региональной казны было направлено на социальную поддержку семьям горняков «Кингкоула».

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Кроме того, из 844 бывших работников компании, обратившихся в службу занятости населения, было трудоустроено 477 человек. Ещё 23 шахтёра вышли на пенсию досрочно. В 2015—2016 годах из средств областного бюджета было направлено 12,5 млн рублей, которые горняки и их семьи получили в качестве различных видов материальной помощь.

По информации Минфина России, в ноябре прошлого года правительству Ростовской области было рекомендовано создать под контролем министерства промышленности и энергетики региона фонд с участием крупных предприятий Дона, деятельность которого под контролем профессиональных союзов будет направлена на поддержку угледобывающих предприятий. До 25 января 2017 года должен быть проведен анализ сложившейся ситуации и приняты меры по погашению задолженности по заработной плате перед горняками. Эту работу должны провести совместно Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минтруд России и региональное правительство.

Напомним, что выплачивать долги шахтёрам планируется и за счет реализации имущества предприятий ООО «Кингкоула». Так, проходят торги по продаже административных зданий ОАО «УК «Алмазная» и права аренды земельного участка в Гуково. Завершается оценка имущества ОАО «Замчаловский антрацит». Торги по реализации имущества ЗАО «Ростовгормаш» единым лотом назначены на 13 февраля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ считают, что Минфин России должен предложить механизм, позволяющий погасить задолженность по заработной плате шахтерам компании «Кингкоул». Накануне в комитет Госдумы по труду поступил ответ за подписью главы Минфина Антона Силуанова. Так, в письме отмечено, что возможность предоставления из бюджетов бюджетной системы РФ юридическому лицу средств для выплаты задолженности по заработной плате на возвратной основе, в том числе в виде бюджетного кредита, действующим законодательством не предусмотрена. Но парламентарии приняли решение повторно адресовать этот же вопрос главе правительства РФ Дмитрию Медведеву.

В ходе обсуждения депутаты Госдумы выразили мнение, что «данный ответ не может быть признан удовлетворительным», сообщил глава комитета Ярослав Нилов (ЛДПР).

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Напомним, что шахтёрский вопрос был поднят в Ростовской области в феврале 2016 года, когда прошли первые митинги, а в августе перешёл в активную стадию: горняки компании-банкрота «Кингкоул» объявили голодовку. Наиболее сложная ситуация, говорят шахтёры, сложилась в Гуково, так как в городе работать практически негде.

По имеющимся данным, в регионе насчитывается более 2 тыс. пострадавших от действий гендиректора ООО «Кингкоул» горняков, общий долг перед шахтёрами превышал 300 млн рублей.

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