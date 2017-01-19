Санкт-Петербург, 19 января, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита. Об этом сегодня, 19 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда.

Alejandro Rdguez Арест

Ранее сообщалось, что Дзержинский районный суд по ходатайству следственной службы управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области санкционировал арест Израйлита до 21 января.

«Следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей. Мы удовлетворили это ходатайство. Мера пресечения продлена на три месяца — до 21 апреля», — сообщили в пресс-службе горсуда.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные действия проводились 28 декабря 2016 года в офисе ОАО «Компания Усть-Луга» в Петербурге. Позже стало известно о задержании и аресте по решению Дзержинского суда главы совета директоров компании.

Главе порта предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Израйлит совершил хищение 1,5 млрд рублей, выделенных на нужды порта.

Валерий Израйлит, помимо руководства портом, является президентом регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области», имеет и другие бизнес-интересы в регионе.

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ОАО «Компания Усть-Луга» создано в 1992 году специально для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива Морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн различных грузов в год.

В настоящее время «Компания Усть-Луга» является инициатором и девелопером Проекта «Комплексное развитие Морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей территории», включённого в перечень приоритетных инвестиционных проектов Северо-западного федерального округа.

Грузооборот порта Усть-Луга в январе-октябре 2016 года составил 76 млн 753,3 тыс. тонн, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Грузооборот порта за 2015 год составил 87,86 млн тонн, контейнерооборот — 89,82 тыс. TEUs.