Глава «Компании Усть-Луга» арестован по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга арестован Валерий Израйлит, глава «Компании Усть-Луга», которая занимается развитием одноименного порта в Ленинградской области. Об этом 29 декабря пишет газета «Известия».

Израйлиту предстоит провести под стражей 25 суток, срок ареста истекает 21 января. Руководителю порта предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Израйлит совершил хищение 1,5 млрд рублей, выделенных на нужды порта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель пресс-службы «Компании Усть-Луга» подтвердила, что 28 декабря в офисе предприятия были проведены следственные действия. Однако на работе компании это не отразилось.

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