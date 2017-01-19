Москва, 19 января, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Группы российских экспертов вернулись после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха. По итогам инспекций будет подготовлен отчёт для направления в правительство России, сообщили в Минтрансе РФ.

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Российские специалисты в конце декабря 2016 года посетили аэропорт Каира, затем, в середине января, отправились с инспекцией в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после того, как злоумышленники взорвали воздушное судно с российскими туристами, вылетевшее из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. В результате теракта погибли 224 человека. После этой трагедии авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено. Власти РФ требовали от Каира гарантий безопасности для российских туристов в египетских аэропортах.

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