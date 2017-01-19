Душанбе, 19 января, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Мэр Душанбе Рустам Эмомали ввел круглосуточное дежурство для своих заместителей и заместителей глав всех четырех районов, сообщается на сайте администрации таджикской столицы.

Unsplash Часы

Подчеркивается, что такая мера принята для оперативного реагирования на обращения горожан в зимний период. За своевременное решение проблем дежурные будут отвечать персонально, график дежурства с номерами телефонов также опубликован на сайте мэрии. Такой режим работы продлится до 28 февраля.

Отметим, что аналогичный график дежурства в ноябре 2016 года для своих подчиненных ввел прежний градоначальник Махмадсаид Убайдуллоев. Однако, круглосуточные дежурства должны были продолжаться до 26 марта 2017 года.

Напомним также о том, что 12 января 2017 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон снял с должности бессменного главу столицы, руководившего городом на протяжении почти 20 лет и его заместителей, назначив вместо него своего старшего сына — 29-летнего Рустама Эмомали.