Санкт-Петербург, 19 января, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Конституционный суд позволил органам власти России не исполнять постановление Европейского суда по правам человека и не платить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС компенсацию в размере 1,86 млрд евро, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ksrf.ru Конституционный суд России

«Конституционный суд признает невозможным исполнение в соответствии с Конституцией РФ постановления ЕСПЧ по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России», — говорится в постановлении КС РФ.

Напомним, Страсбургский суд пришел к выводу, что компания-заявитель понесла материальный ущерб в результате нарушения статьи 1 Протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно из-за ретроспективного взыскания штрафов. Министерство юстиции РФ сочло, что ЕСПЧ руководствовалось положениями Конвенции в трактовке, противоречащей Конституции России.

КС РФ согласился с такой позицией Минюста. «Конституционный суд подчеркивает, что постановления ЕСПЧ не отменяют для российской правовой системы приоритет Конституции РФ», — говорится в решении суда. Поэтому, подчеркивает КС, когда межгосударственный орган принимает такое решение, которое неправомерно затрагивает основополагающие принципы и нормы Основного закона, «Россия в порядке исключения вправе отступить от выполнения этого решения».

«Конституционный суд отмечает, что деятельность компании ЮКОС как злостного неплательщика налогов, с учетом занимаемого ею места в экономике страны, имела праворазрушающий эффект. Компания использовала изощренные схемы ухода от налогов и после ликвидации оставила за собой непогашенную задолженность в размере 227 млрд рублей», — подчеркивает КС, причем, по мнению суда, в контексте этого дела не имеет значения, принимали ли конкретные акционеры участие в разработке таких схем.

Наличие в деятельности ЮКОСа масштабных схем уклонения от уплаты налогов не отрицал и ЕСПЧ. Тем не менее Страсбург считает, что права акционеров были нарушены, так как штрафы с компании взыскали, применяя обратную силу статьи 113 Налогового кодекса РФ о трехлетнем сроке давности привлечения к ответственности в истолковании, данном КС в 2005 году. В этом решении КС разрешил судам взыскивать долги с налогоплательщиков, если они использовали положение о сроках давности вопреки его предназначению, в ущерб правам других и правомерным публичным интересам, а также препятствовали налоговому контролю. В сумму 1,86 млрд евро включена компенсация за ретроспективные штрафы за уклонение от налогов в 2000 и 2001 годах, а также взыскание 7%-ного исполнительского сбора.

Однако КС считает, что с учетом злостных нарушений нефтяной компании выплата ее акционерам такой огромной компенсации невозможна. «Выплата беспрецедентной суммы из бюджетной системы, которая не получала от компании ЮКОС огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости», — считают в КС. Суд напоминает, что средства были крайне необходимы бюджету страны для выхода из экономического кризиса.

В связи с этим суд полагает, что уклонение ЮКОСа от налогов в таком вопиющем масштабе прямо угрожало принципам правового демократического социального государства. Это обязало российские власти действовать в исполнительном производстве «как можно более эффективно».

«Однако российское государство на основе доброй воли вправе произвести определенные выплаты бывшим акционерам компании, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента, за счет вновь выявляемого имущества ЮКОСа», — добавил Конституционный суд РФ.

Читайте также: «Выплата компенсации ЮКОСу ударит по доходам россиян»

Отметим, в ходе рассмотрения дела в декабре 2016 года представитель президента в суде Михаил Кротов заявил, что платить акционерам ЮКОСа нельзя, потому что это серьезно «отразится на доходах» обычных налогоплательщиков, а это нарушает положение Конституции РФ о принципах социального государства. Представитель правительства Михаил Барщевский, в свою очередь, отметил, что исполнение требований Страсбурга приведет к потере Россией государственного суверенитета.

Читайте также: Барщевский о «выплате» компенсаций акционерам «ЮКОСа»: «Никому ничего»

Лишь Совет по правам человека и гражданскому обществу при президенте высказался в пользу выплаты компенсации. Член президиума Совета Илья Шаблинский подчеркнул, что в тех случаях, когда ликвидация компании в значительной мере стала результатом действий государства, ЕСПЧ склонен признать акционеров надлежащими получателями компенсаций. Страсбург неоднократно указывал, что, если жалоба подана на такие действия государства, которые в ходе рассмотрения дела привели к банкротству и ликвидации компании, прекращение рассмотрения дела в ЕСПЧ подрывало бы само право обратиться в эту инстанцию и фактически поощряло бы государство-нарушителя «извлекать выгоду из своего правонарушения».

Читайте также: Компенсация ЮКОСу не нарушает Конституцию РФ — СПЧ при президенте

«На наш взгляд, нет никаких оснований полагать, что толкование Конвенции о защите прав человека в решении ЕСПЧ как-то расходится с Конституцией или постановлениями Конституционного суда. <…> Надо выстраивать не глухую стену, а мосты между нашей судебной системой и Европейским судом, и исходить из приоритета, который указан в нашей Конституции: приоритета прав человека. Смысл государственного суверенитета, на наш взгляд, как раз в обеспечении этих прав», — подчеркнул Шаблинский.