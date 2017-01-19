Москва, 19 января, 2017, 04:39 — ИА Регнум. Минфин России отказался поддержать предложенный Минздравом проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы», пишет 19 января газета «Известия».

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Как сообщили изданию в пресс-службе Минфина, ведомство не согласно с предложенным в документе повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами.

«Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств-членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится», — прокомментировали в Минфине.

Два знакомых с ходом обсуждения документа чиновника сообщили изданию, что отрицательные заключения на документ подготовили также Минпромторг и Минэкономразвития. Ранее с критикой проекта уже выступила ФАС. Таким образом, Минздрав пока не сможет представить документ в правительство на утверждение.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из положений предложенной Минздравом антитабачной концепции является полный запрет на приобретение табачной продукции для лиц, родившихся в 2015 году и позднее. Предусматривается также расширение списка мест, где запрещено курение, и приравнивание электронных сигарет к обычным.

Кроме этого, проектом предусматривается поэтапное повышение ставок акцизов на табак в 2017, 2018, 2020 и 2022 годах, введение с 2017 года налога в размере 10% на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет, а с 2018 года — «экологического налога» на сигареты.

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