Брянск, 18 января, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Генеральный директор международного аэропорта «Брянск» Илья Рохвадзе задержан по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в Брянской транспортной прокуратуре.

Victor Арест

По версии следствия, сотрудники аэропорта заключали фиктивные трудовые договоры и подписывали акты приемки работ, которые на самом деле выполнены не были. Деньги, которые выделялись из Фонда имущества Брянской области на эти работы, сотрудники присваивали. О какой именно сумме идет речь, не сообщается. Однако учитывая, что следователи говорят о крупном размере, можно говорить о сумме от 250 тысяч рублей до 1 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что Илья Рохвадзе занимает пост гендиректора аэропорта с 2013 года. Тогда он заявлял, что аэропорт должен выйти на самоокупаемость. Однако этого не произошло. в 2015 году депутаты Брянской областной думы заявляли, что аэропорт, который является собственностью правительства, приносит более 40 млн рублей убытков в год.

После заявления депутатов Счетная палата Брянской области провела проверку в аэропорту, в результате которой выяснилось, что организация неэффективно потратила средства, выделенные в 2015 году в рамках государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи в Брянской области». Деньги использовались на текущие потребности предприятия, а не на реализацию программы развития.