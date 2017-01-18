Волгоград, 18 января, 2017, 08:37 — ИА Регнум. В Волгограде на одну свалку станет меньше. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете природных ресурсов и экологии 18 января, от неприятного соседства с постоянно тлеющим мусором избавят жителей Кировского района.

Свалка

Подробнее: Свалка в Кировском районе опять отравляет воздух в Волгограде

Полностью ликвидировать свалку планируется в течение двух лет. Всего на лицензионные полигоны отсюда предстоит вывезти около 1,5 млн кубометров отходов производства и потребления. На эти цели планируется затратить более 800 млн рублей. Большая часть этой суммы — 80% поступил в виде субсидии из федерального бюджета. После очистки территорию свалки, которая занимает 38 гекторов, рекультивируют. Как добавили в комитете, объект включен в национальный проект ликвидации накопленного экологического ущерба «Чистая страна».

Также по теме: Волгоградцы пожаловались на едкий запахОзвучены причины появления едкого смога над Волгоградом

Напомним, свалка на территории промзоны Кировского района была образована около полувека назад. Сюда свозились отходы производства в виде опилок и стружечной массы мебельной фабрики им. Ермана. Кроме того, здесь накопилось огромное количество коммунальных отходов. А поскольку отходы деревообработки залегают на глубине в несколько метров, на свалке не прекращается глубинное горение.

Предпринимаемые меры по отсыпке грунтом проблему не решают. Особенно большое количество жалоб на смог и удушливый запах от горожан поступало в летние месяцы.

В настоящее время свалка закрыта, размещение отходов на ней запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, провести рекультивацию этого земельного участка суд обязал власти областного центра еще в 2013 году, однако решение суда не было исполнено. На свалку продолжали несанкционированно свозить отходы, которые периодически горели и отравляли волгоградуцам воздух.

Добавим, что в прошлом году в рамках ежегодно проводимой операции «Отходы» в Волгоградской области было выявлено на 200 мест несанкционированного складирования мусора меньше, чем в предыдущем. Официально закрыто 107 свалок. Вывоз твердых коммунальных отходов с территории 23 муниципалитетов организован на лицензированные полигоны. Что касается крупных свалок, то в 2016 году за счет средств федерального бюджета уже реализован первый этап ликвидации свалки в Урюпинске, с которой вывезено около 600 тыс. кубических метров отходов.

На сегодня в регионе четыре из семи кластеров, на которые в соответствии с разработанной схемой поделена Волгоградская область, обеспечены лицензированными полигонами. Строительство еще трех — в Михайловке, Палласовском и Калачевском районах — должно быть завершено до 2020 года. Все действующие и вновь возводимые полигоны будут дооснащаться мусоросортировочными комплексами. Кроме того, до 2020 года планируется ввести в эксплуатацию три мусороперерабатывающих производства.