Санкт-Петербург, 17 января, 2017, 18:09 — ИА Регнум. У прибывающих в Петербург туристов будет меньше возможностей узнать об Исаакиевском соборе после передачи его в ведение Русской православной церкви. Таким мнением с депутатами городского Законодательного собрания поделились 17 января приглашенные в парламент городские гиды, передает корреспондент ИА REGNUM.

Isaacy.ru Исаакиевский собор

Экскурсоводы убеждены, что сторонним гидам не позволят проводить экскурсии внутри храма, как это произошло с переданным РПЦ Казанским собором Петербурга, а рассказать о памятнике истории и культуры снаружи невозможно.

«Стоя снаружи Казанского собора, например, русским туристам объясняешь, как найти могилу Кутузова — повернуть два раза налево, три раза направо… Они ее, как правило, не находят. В Исаакии же такое количество уникальных объектов, которые являются частью здания, — живопись, скульптура, технологии, конструкция купола. К тому же где еще мы сможем так же подробно показывать ежедневную реставрацию?» — поделилась своими сомнениями Мария Аккая из Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга.

По ее словам, сейчас иностранцам продают отдельную экскурсию в Исаакиевский собор примерно за 50−70 долларов, в эту сумму включены транспортные, экскурсионные услуги и входной билет. После того как РПЦ установит бесплатный вход в собор, ситуация изменится.

«Туризм — это бизнес, и его просто не будет. Огромное количество фирм, больше половины, снимет Исаакий с программ. Будет сказано: «Посмотрите в свободное время, хотите — зайдите». Исаакиевский собор — это бренд Петербурга, то, чем мы гордимся, как Эрмитаж. То, что происходит, — это репутационный ущерб и потеря для города», — считает Аккая.

С ней согласна ее коллега по содружеству Елена Щербина. «Опыт Казанского собора показывает, что при передаче РПЦ экскурсионная деятельность практически умирает», — заявила гид. По ее словам, после передачи собора никто уже не будет так пристально контролировать качество экскурсий, если они останутся, пропадет многолетняя методическая работа. Кроме того, экскурсии от немногочисленных церковных гидов приобретут резко религиозный характер, опасается Щербина.

«Уже сейчас я слышу претензии, что в соборе проводятся атеистические экскурсии, светские. Мы обязательно даем вводную религиозную часть как люди, принадлежащие к России, не обязательно верующие. Мы знаем эту часть и подаем ее корректно. Что будет теперь? Только религиозные экскурсии, с упором на религию. Это показывает опыт, опыт моей работы в Москве, в городах Золотого кольца. Я объездила весь регион и работала с местными объектами», — сказала Щербина.

Гиды добавили, что, как правило, после передачи храмов в ведение РПЦ к туристам, особенно иностранным, начинаются относиться внутри недружелюбно, кое-где называют «басурманами», и в целом светских посетителей «не покидает ощущение, что они здесь лишние».

Читайте также: Как бесы на ладан: либеральный плач по Исаакию

Между тем заместитель генерального директора Городского туристско-информационного бюро Светлана Юрьева считает, что передача Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ никак не скажется на турпотоке, по крайней мере, не приведет к его сокращению.

Однако, по имеющимся данным, туристический поток в уже переданном церкви Смольном соборе, который также входил в состав ГМП «Исаакиевский собор», уже снизился, так как с введением бесплатного входа у туркомпаний пропал интерес приводить туда гостей.

Читайте также: Исаакиевский собор уходит от Петербурга в Московский патриархат

Напомним, 10 января Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия РПЦ уже решен. Ранее он выступал против этого «трансфера», так как это грозит серьезным финансовым ущербом казне. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать РПЦ в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Петербург останется собственником собора.

Сейчас в ГМП работает 393 постоянных сотрудника, привлекаются и около ста внештатных экскурсоводов. По словам директора ГМП Николая Бурова, с получением нового статуса музей в прежнем виде прекращает свое существование. Государство выделило музею здания на Думской и Большой Морской улице, но, по мнению Бурова, необходимы годы и существенные вложения, чтобы приспособить их для экспозиции, к тому же они навсегда останутся лишь объектами-рецепиентами.

Читайте также: Смольный «подарил» Исаакий оппозиции

Исаакиевский собор, построенный в XIX веке, — одно из величайших купольных зданий Европы, уступающее по масштабу только соборам Св. апостола Петра в Риме, Св. апостола Павла в Лондоне и Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Высота Исаакиевского собора — 101,5 м, длина — 111,2 м, ширина — 97,6 м. Это второе по высоте, после Петропавловского собора, сооружение Санкт-Петербурга.