Брюссель, 17 января, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Литва отвечает за «обустройство границы» с Калининградской областью, поэтому Еврокомиссия (ЕК) не планирует финансировать строительство забора. Об этом, как передает RT, заявила представитель ЕК по миграции и внутренним делам Тове Эрнст.

rihaij Забор

«Что касается границы между Литвой и Калининградской областью, то это внешняя граница Шенгенской зоны, — говорит она. — Литва отвечает за обустройство границы и выделение средств для этого».

14 января портал Lietuvos žinios сообщил, что в бюджет Литвы на 2017 год заложена статья расходов, предусматривающая строительство заградительного забора на границе с Калининградской областью (РФ).

Портал напоминает, что до сих пор госграница Литвы и Калининградской области обозначалась только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией. Теперь власти Литвы намерены основательно отгородиться от российского эксклава.

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